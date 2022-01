Nauka zdalna w szkołach. Przemysław Czarnek: Na razie takiej potrzeby nie ma

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek został zapytany przez portal biznes24.pl o to, jak obecnie wygląda sytuacja w szkołach w związku z piątą falą pandemii. - W tym momencie wczoraj [czwartek-red.] jakby to lekko przyhamowało, bo rzeczywiście poniedziałek, wtorek i środa to były zwyżki o 100 proc. dzień do dnia. A jeśli chodzi o dzieci, które są w kwarantannie i w izolacji to i tak oczywiście jest tylko 6 proc. dzieci z całości, która chodzi dzisiaj do szkoły, która nie jest na feriach. 94 proc. dzieci i młodzieży i tak w trybie stacjonarnym się uczyło - przekazał w piątek Czarnek.

Przemysław Czarnek: Jesteśmy przekonani, że będziemy w stanie utrzymać naukę stacjonarną

- Obserwujemy to na bieżąco, jesteśmy przekonani, że będziemy w stanie utrzymać naukę stacjonarną - wyjaśnił minister. - Ale gdyby się pogorszyła sytuacja z dnia na dzień, czy z tygodnia na tydzień - to będziemy podejmować dalej idące decyzje. Na razie takiej potrzeby nie ma - podkreślił szef resortu edukacji w czwartek.

W pięciu województwach: kujawsko-pomorskim, lubuskim, małopolskim, świętokrzyskim i wielkopolskim trwają ferie. W poniedziałek przerwę od nauki zaczną uczniowie z województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Tam, gdzie nie ma ferii, szkoły pracują stacjonarnie.

- W pozostałych województwach, gdzie odbywa się nauka, będzie się ona odbywała nadal w trybie stacjonarnym, przy czym tak jak to było do tej pory, dyrektorzy wraz ze służbami sanitarnymi podejmują decyzję o przechodzeniu na naukę zdalną i na kwarantannę poszczególnych klas, bądź całych szkół - mówił w czwartek Przemysław Czarnek. Minister dodał, że w szkołach, które pracują stacjonarnie coraz więcej klas przechodzi na zdalną naukę.

Ferie 2022 - harmonogram

Ferie zimowe 2022 rozpoczęły się 17 stycznia i potrwają do 27 lutego. W jakich terminach będą odpoczywać uczniowie z poszczególnych województw? Poniżej przedstawiamy harmonogram ferii zimowych 2022.