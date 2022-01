Praca zdalna w urzędach, "każdy będzie mógł wejść do apteki i zrobić test". Jest nowe rozporządzenie

Zgodnie z opublikowanym w Dzienniku Ustaw rozporządzeniem praca zdalna w urzędach administracji publicznej lub jednostkach wykonujących zadania o charakterze publicznym będzie wprowadzona do 28 lutego. Z przepisów wyłączone zostały sądy, prokuratury oraz uczelnie.

Rozporządzenie już w Dzienniku Ustaw. Praca zdalna w urzędach i testy w aptekach

W opublikowanym rozporządzeniu znalazł się też zapis o tym, że testowanie na obecność koronawirusa będzie się mogło odbywać w aptekach. Apteki będą mogły wystawiać zlecenia na test, a także będą mieć uprawnienia, by przekazać informacje o wyniku do Krajowego Rejestru Pacjentów. Zmianę zapowiadał wcześniej wiceminister zdrowia. - Pracujemy nad tym, żeby dostępność testowania była możliwa w każdej aptece w Polsce. Tak, żeby każdy obywatel mógł wejść do apteki - przechodząc albo mając kiepskie samopoczucie - i wykonać test antygenowy. Chcemy, to jak najszybciej wdrożyć. Widzimy, że w czasie piątej fali najważniejszą metodą testowania będzie test antygenowy - mówił.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 24 stycznia, a zapis o wykonywaniu testów w aptekach - 27 stycznia 2022 r.

Minister zdrowia Adam Niedzielski, na piątkowej konferencji prasowej szef resortu zdrowia podkreślał:

Wszystkie scenariusze zakładają, że w najlepszej sytuacji będziemy mieli apogeum na poziomie 60-70 tys., a w najgorszym - 140 tys. zakażeń dziennie. W zależności od scenariusza będziemy mieli do czynienia albo z apogeum w połowie lutego, albo z przesuniętym apogeum na koniec lutego, albo w okresie początku marca. Te wielkości są zupełnie nieporównywalne do skali, z jaką mieliśmy do czynienia poprzednio. Ryzyko wydolności systemu opieki zdrowotnej, jej naruszenia jest w tej chwili najwyższe w przebiegu całej pandemii

Przekazał też informację o kolejnych zmianach (niezależnych od rozporządzenia) - skróceniu okresu kwarantanny do siedmiu dni oraz wprowadzeniu do aptek darmowych testów antygenowych (zostaną wydane aptekom, które zgłoszą taką chęć).

Minionej doby w Polsce potwierdzono 36 tysięcy 665 zakażeń koronawirusem. Zmarło 248 osób, z których 181 miało też inne schorzenia. Piątkowa liczba zakażeń jest najwyższa od początku pandemii - ale wiceminister zdrowia Waldemar Kraska już zapowiedział, że w sobotę najprawdopodobniej zostanie odnotowanych 40 tysięcy zakażeń. Od początku pandemii w Polsce koronawirusem zakaziło się 4 miliony 443 tysiące 217 osób. Zmarło 103 tysiące 626 chorych.