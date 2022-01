Zarabiasz nie tylko na etacie? Polski Ład ma być neutralny

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział na piątkowej konferencji, że osoby zarabiające do 12 800 zł miesięcznie zyskają na Polskim Ładzie lub reforma ta będzie dla nich neutralna.



- Zażądałem od Ministerstwa Finansów różnych korekt, z korzyścią dla podatnika [...]. Rozciągamy ulgę dla klasy średniej na wszystkich emerytów i rencistów. Do 12,8 tys. zł emerytura bądź renta zostanie objęta ulgą dla klasy średniej. Podobnie wobec wszystkich zleceniobiorców: umowy zlecenie, ale także np. nauczyciele akademiccy, którzy mają wysokie koszty uzyskania przychodów, do pensji 12,8 tys. zł brutto nie będzie żadnej straty, będzie zysk albo neutralność tego systemu - przekazał premier.

Zmiany dla rodziców wychowujących dzieci w pojedynkę

Morawiecki dodał, że ulga została poszerzona również o samotnych rodziców. - Otrzymają oni pełen zwrot 1,5 tys. zł, nawet gdy zapłacą niższy podatek - powiedział.

Premier poruszył także temat 1 proc. dla organizacji pożytku publicznego. - Zasada będzie prosta. W stosunku do roku 2021 r. wpłata na ich rzecz nie będzie niższa. Jeżeli pojawią się niższe wpłaty, to te różnice uzupełni skarb państwa - przekazał i dodał, że firmy zatrudniające osoby z niepełnosprawnościami dostaną wsparcie z PFRON-u.

Zarabiający do 12,8 tys. zł, którzy stracą na Polskim Ładzie, będą mogli rozliczyć się tak, jak w 2021 r.

Z kolei osoby zarabiające do 12,8 tys. zł, które na koniec br. zauważą, że przez Polski Ład zarobiły mniej w stosunku do roku poprzedniego, będą mogły liczyć na rekompensatę.

- Jeżeli ktoś ma jakiekolwiek wątpliwości, czy w tym nowym systemie otrzyma wyższe wynagrodzenie bądź takie same, zarabiając do 12,8 tys. zł i na koniec tego roku zauważy jakąkolwiek różnicę, to zezwolimy, wprowadzimy zasadę możliwości rozliczenia według dochodów osiąganych w 2021 r. Jeżeli okaże się, że 2022 r. w jakikolwiek sposób, o jedną złotówkę pogorszył status podatkowy kogokolwiek w Polsce, to będzie można otrzymać ten zwrot - zadeklarował Mateusz Morawiecki.

- Już lepszej gwarancji chyba nie można dać, że wszyscy Polacy, których łączne wynagrodzenie sięga do 12,8 tys. zł brutto, zyskają lub nie stracą - stwierdził.

Morawiecki: Ministerstwo Finansów reperuje "potknięcia" Polskiego Ładu

Premier przyznał ponadto, że doszło do "nieprawidłowości" przy wprowadzaniu Polskiego Ładu - Nie przymykamy też oczu na jakiekolwiek potknięcia, nakazałem MF pracę w trybie natychmiastowym, od początku roku te prace się toczą. Już wyrównano np. wynagrodzenia dla mundurówek, już wyrównywane są zmiany, które wynikały z innego naliczenia wynagrodzeń przez niektóre samorządy dla nauczyciel - powiedział Morawiecki.

