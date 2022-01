Rybnik. Po konferencji Konfederacji fala hejtu wylała się na lekarzy. Dostają groźby

Po tym, jak we wtorek politycy Konfederacji oskarżyli na spotkaniu online lekarzy z Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala nr 3 w Rybniku o przyczynienie się do śmierci 32-letniej Anny, na szpital wylała się fala hejtu. Lekarze dostają groźby i zaczynają się bać, do czego mogą one doprowadzić.

