Dziennikarka Radia Eska obnaża na Tik Toku manipulacje TVP. "Nie warto wierzyć we wszystko"

Lider PO Donald Tusk, odwiedził we wtorek (18 stycznia) Kościan i Stare Bojanowo w województwie wielkopolskim, gdzie spotkał się z lokalnymi przedsiębiorcami. Tematem głównym wizyty były problemy małych firm, które próbują utrzymać się na rynku mimo galopującej inflacji, o czym Tusk rozmawiał z synem właściciela rodzinnej piekarni Robertem Sworackim. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej podsumował, że piekarnia, chcąc przetrwać, jest zmuszona podnieść ceny wypieków, bo właściciel nie wyobraża sobie zwolnienia zatrudnionej osoby.

Jednak pracownicy stacji TVP zrozumieli to inaczej, co udowodnili w swoim materiale, który posłużył za przykład manipulacji dziennikarskiej Katarzynie Węsierskiej - dziennikarce Radia Eska.

Dziennikarka Radia Eska obnaża na Tik Toku manipulacje TVP

Katarzyna Węsierska, aby wytłumaczyć użytkownikom Tik Toka, na czym polega manipulacja dziennikarska, postanowiła rozłożyć na czynniki pierwsze materiał przygotowany przez TVP i porównać go z oryginalnym nagraniem. Dziennikarka ma duże zasięgi na platformie - 326,6 tys. obserwujących i 6,9 mln polubień.

Materiał, który posłużył Katarzynie Węsierskiej za przykład to wypowiedź Donalda Tuska, którą pracownicy mediów publicznych podczas montażu wycięli z kontekstu. Na oryginalnym materiale przedsiębiorca (piekarz) powiedział przewodniczącemu PO, że do niedawna rachunki za gaz wynosiły 5 tysięcy złotych miesięcznie, a ostatni rachunek opiewał na kwotę 20 tysięcy złotych. - To co, podwyżka, czy zwalnianie ludzi? - zapytał wówczas Tusk piekarza, co wobec tego zamierza zrobić. Robert Sworacki odpowiedział, że przy obecnym wzroście surowców i energii, cena chleba dojdzie do 5 złotych.

Tymczasem TVP skomentowała, że gdy szaleje inflacja Tusk widzi rozwiązanie w zwalnianiu pracowników. A tvp.info napisała: "Zwolnienia pracowników lub podwyżki cen. To szokująca propozycja przedsiębiorcy udzielona przez Donalda Tuska przedsiębiorcy".

Dziennikarka Radia Eska podkreśliła w swoim filmiku, że pytanie Donalda Tuska "było reakcją na wypowiedź przedsiębiorcy na temat kosztów utrzymania" (i pokazała kontekst - oryginalny materiał z wypowiedzią piekarza nt. podwyżki cen energii), a nie zdaniem twierdzącym, jak przedstawiły to publiczne media. - Dlatego nie warto wierzyć we wszystko, co widzimy i słyszymy, bo bardzo łatwo jest nam wmówić, że czarne jest białe, a białe jest czarne - podsumowała na koniec.

Skargi do KRRiT na "Wiadomości" TVP

Jak pisaliśmy wcześniej, w ostatnim czasie do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wpłynęło wiele skarg na "Wiadomości" TVP. Widzom nie podobają się materiały dotyczące Donalda Tuska, a także promowanie imprez masowych podczas pandemii COVID-19.

- Wpłynęły następujące skargi: na "Wiadomości" z 4 stycznia 2022 r. - zarzut dotyczy nierzetelności materiału "Platforma inwigilacyjna"; "Wiadomości" wyemitowane w dniach 5-9 stycznia 2021 r. - zarzut dotyczy nierzetelnych pasków informacyjnych ("Tuskowe drenuje kieszenie Polaków") i "Wiadomości" z 11 stycznia 2022 r. - zarzut promowania imprez masowych przy bardzo dużej liczbie zakażeń - informuje portal Wirtualnemedia.pl Teresa Brykczyńska, rzeczniczka prasowa KRRiT.

