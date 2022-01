Pogoda na ferie zimowe 2022. Srogi mróz i intensywne opady śniegu

Ferie zimowe w 2022 roku odbędą się w czterech terminach z podziałem na województwa. Pierwsza grupa dzieci wyjechała na ferie już 17 stycznia, natomiast ostatni turnus zakończy się 27 lutego. Jaką pogodę na ferie zimowe 2022 zapowiadają synoptycy?

Ferie zimowe 2022. Końcówka stycznia nie przyniesie dużo śniegu

Na pierwszy i drugi turnus ferii, czyli od 17 do 30 stycznia i od 24 stycznia do 6 lutego, synoptycy przewidują dodatnią temperaturę oraz opady deszczu niemal we wszystkich regionach kraju. Jedynie w górach pojawiać się będą niewielkie opady śniegu oraz śniegu z deszczem. Synoptycy zapowiadają też halny. Oznacza to, że długo nie będziemy się cieszyć opadami białego puchu - podaje radiosupernova.pl.

Ferie zimowe 2022. Luty będzie mroźniejszy

Od początku lutego temperatura w całym kraju będzie utrzymywać się na poziomie kilku stopni powyżej zera. Mają pojawić się przejaśnienia oraz mniej intensywne opady deszczu.

Bliżej połowy miesiąca w górach spadnie śnieg. Wtedy nastąpi też ochłodzenie. Synoptycy zapowiadają lekki mróz i częstsze opady śniegu. "Często w najbliższych tygodniach temperatura może być typowa dla termicznej zimy z całodobowym mrozem. Okresy ocieplenia, nawet jeśli się zdarzą, będą krótkotrwałe. Mróz czasem nocami będzie dwucyfrowy" - czytamy na stronie Fani pogody.

Pogoda na luty 2022. Atak zimy - możliwe są nawet burze śnieżne

Synoptycy zastrzegają jednak, że pogoda w lutym będzie zmienna. Może dojść do intensywnych napływów ciepła z południa i południowego zachodu. Niewykluczone, że na termometrach zobaczymy nawet dwucyfrową dodatnią temperaturę. Pojawić mogą się też burze. "Cyrkulacja atlantycka okresowo może być bardzo aktywna, przynosząc dużą zmienność pogody" - piszą Fanipogody.pl