Ostrzeżenia IMGW. Śnieżna zima wraca do Polski. Silny wiatr w kilku regionach

Zobacz wideo Energia w Europie drożeje z kilku powodów. Trzy pytania do eksperta

Według Instytutu Meteorologii Gospodarki Wodnej w ciągu dnia (21.01) aura nie ulegnie większym zmianom. Na Śląsku, Małopolsce i Podkarpaciu po Mazury zachmurzenia i opady - przybędzie tam do 5 cm śniegu. W pozostałych rejonach kraju synoptycy zapowiadają rozpogodzenia. Powstała również mapa zagrożeń dla północy.

REKLAMA

Najcieplej będzie w Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Koszalinie. Tam termometry pokażą 1 stopień. Zaledwie jeden stopień mniej zapowiadany jest w Białymstoku i Bydgoszczy. Natomiast w Lublinie mieszkańcy zarejestrują -1 stopień Celsjusza. W Kielcach i Krakowie -2, a w Katowicach będzie już do -3 stopni.

Więcej informacji ze świata i kraju znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Radna oburzała się memem. "Gmina jako czarnuchy. Dosłownie czarny lud"

Ostrzeżenia IMGW. Porywisty wiatr

Na wybrzeżu utrzyma się silny zachodni wiatr, który według ekspertów osiągnie prędkość do 70 km/h. Spowoduje on znaczny wzrost i wahania poziomu wody. "Wśród stacji wodowskazowych morskich, największe do tej pory wzrosty poziomu morza nastąpiły we Władysławowie. Stan wody wzrósł do strefy wody wysokiej i zabrakło 5 cm do przekroczenia stanu ostrzegawczego" - informuje IMGW.

Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem, zamiecią śnieżną i oblodzeniami w województwie zachodnio-pomorskim i pomorskim w powiecie: kamieńskim, gryfickim, kołobrzeskim, białogrodzkim, koszalińskim, sławieńskim, słupskim, lęborskim, wejherowskim, puckim, kartuskim, gdańskim, nowodworskim oraz Gdańsk i Świnoujście.

Na mapie zagrożeń znalazło się również województwo podlaskie i powiat: grajewski, moniecki, sokólski, augustowski, suwalski, sejneński oraz województwo warmińsko-mazurskie i powiat: elbląski, braniewski, lidzbarski, bartoszycki, węgorzewski, kętrzyński, giżycki, piski, gołdapski, olecki, ełcki.

Ostrzeżenia IMGW. Intensywne opady śniegu

Intensywne opady śniegu wystąpią w województwie podlaskim w powiatach: kolneńskim, łomżyńskim, zambrowskim, wysokomazowieckim, białostockim, bielskim, hajnowskim, siemiatyckim oraz warmińsko-mazurskim w powiatach: starogardzkim, tczewskim, malborskim, sztumskim, kwidzyńskim, iławskim, nowomiejskim, ostródzkim, działdowskim, nidzickim, olsztyńskim, szczycieńskim.

USA: Czterech Białorusinów oskarżonych o piractwo lotnicze