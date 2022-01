Burze śnieżne nad Polską, kilkadziesiąt tysięcy odbiorców bez prądu. "Jeśli możesz, zostań w domu"

"Uwaga, dziś w nocy i jutro (20/21.01) możliwy silny wiatr, zawieje i zamiecie śnieżne. Jeśli możesz, zostań w domu. Drogi mogą być nieprzejezdne. Możliwe przerwy w dostawie prądu" - to treść alertu Rządowego Centrum Bezpieczeństwa rozesłanego w czwartek po południu do mieszkańców części województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego i podlaskiego. Obowiązują też ostrzeżenia IMGW 1. i 2. stopnia.

REKLAMA

Burze śnieżne nad Polską. IMGW i RCB ostrzegają

Jak powiedział rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski, niebezpieczne zjawiska meteorologiczne przyniósł niż znad Skandynawii, a najtrudniejsza sytuacja jest na północy kraju. - W strefie przybrzeżnej porywy wiatru mogą sięgać do 100 kilometrów na godzinę, a na Bałtyku panuje sztorm o sile 11 w skali Beauforta, wysokość fal może sięgać do czterech metrów - mówił rzecznik IMGW.

Jak poinformował, na północy i północnym wschodzie prognozowane są zawieje i zamiecie śnieżne. -Najsilniejsze jednak spodziewane są na Warmii i Mazurach oraz na Podlasiu, gdzie może spaść od 8 do 15 centymetrów śniegu. Natomiast prędkość wiatru, podobnie jak w większości kraju, może sięgać do 80 kilometrów na godzinę - zapowiedział Grzegorz Walijewski.

Więcej najnowszych informacji o sytuacji pogodowej przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Zobacz wideo Mroźna zima a globalne ocieplenie. „Utrwaliło się oczekiwanie, że będzie tylko cieplej"

Dodał, że wydane zostały także ostrzeżenia przed oblodzeniem. Drogi i chodniki mogą być śliskie w całym kraju, szczególnie niebezpiecznie będzie w nocy.

Rzecznik IMGW zwrócił uwagę, że front atmosferyczny, który przemieszcza się przez Polskę, przyniósł nie tylko opady śniegu i silny wiatr, ale również burze śnieżne. - O ile to zjawisko w naszym kraju jest niezwykle rzadkie, to w tym tygodniu występuje już po raz trzeci. Burzom śnieżnym, jak sama nazwa wskazuje, towarzyszą gęste opady śniegu, które mogą ograniczać widzialność do 100 metrów. Burze będą się przemieszczały w kierunku Podkarpacia - powiedział Grzegorz Walijewski.

Piąta fala koronawirusa rozlewa się po Polsce. Mapa wypełnia się czernią

Trudna sytuacja pogodowa. RCB: 22 tysięcy odbiorców bez prądu

"Na godz. 13:00 dostaw prądu pozbawionych jest 22125 odbiorców na terenie całego kraju (najwięcej w woj.: opolskim - 3100, dolnośląskim - 2900 oraz śląskim - 2582). Prace naprawcze trwają" - napisał na Twitterze Marek Kubiak z RCB.

- W czwartek do godziny 14 strażacy w całym kraju otrzymali 410 zgłoszeń związanych z pogodą - poinformował TVN24 brygadier Karol Kierzkowski z Państwowej Straży Pożarnej. Jak podał, najwięcej interwencji odnotowano w województwie śląskim (70), małopolskim (55) i mazowieckim (50).