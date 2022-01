Licytuj zestaw od Teatru Kwadrat. M.in. zaproszenie na spektakl i spotkanie z aktorami [AUKCJA GAZETA.PL DLA WOŚP]

Siema! Gazeta.pl gra #JedenDzieńDłużej dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Licytujcie i kwestujcie razem z nami. Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego w Warszawie przekazał specjalnie na nasze aukcje dwa specjalne zestawy.



Zestaw nr 1 od Teatru Kwadrat. Weź udział w licytacji >>>



Zestaw nr 2 od Teatru Kwadrat. Weź udział w licytacji >>>

REKLAMA

Zestaw od Teatru Kwadrat mat. prasowe

Każdy z tych zestawów obejmuje:



1. Zaproszenie dla czterech osób na wybrany spektakl z repertuaru Teatru Kwadrat wraz ze spotkaniem z aktorami po spektaklu.



2. Album Teatru Kwadrat, w którym zawarta jest cała ponad czterdziestoletnia historia teatru. "Nowe wydawnictwo poświęcone jest wszystkim premierom naszego Teatru od 1974 roku. Znajdą w nim Państwo mnóstwo unikatowych zdjęć, archiwalne plakaty, anegdotyczne wypowiedzi aktorów (mi.in. Janusza Gajosa, Jana Kobuszewskiego, Krzysztofa Kowalewskiego) fotoreportaże z premier i innych ważnych wydarzeń. Album przygotowany przez Romana i Piotra Dziewońskich to 250 stron obowiązkowej lektury dla Wszystkich fanów naszego Teatru" - zachęca Teatr Kwadrat.



3. Zestaw trzech płyt DVD ze spektaklem "Dusza Kobusza". To rejestracja widowiska z Teatru Kwadrat, stworzonego specjalnie z okazji jubileuszu 55-lecia pracy artystycznej Jana Kobuszewskiego. "Kabaretowe hity wszech czasów z repertuaru Jana Kobuszewskiego, odgrywane przez Jego przyjaciół, artystów Teatru Kwadrat, przeplatają się z fragmentami materiałów archiwalnych z Jego najlepszych występów. W spektaklu oczywiście nie zabrakło też samego Kobuszewskiego, który osobiście przypomina niektóre ze swoich legendarnych występów" - czytamy w materiałach prasowych teatru.

Teatr Kwadrat powstał w 1974 r. Jego pierwszym kierownikiem artystycznym był Edward "Dudek" Dziewoński. Jest uznawany za jeden z najważniejszych teatrów komediowych w Polsce. Na jego deskach występują m.in. Andrzej Nejman, Paweł Małaszyński, Ewa Wencel, Elżbieta Romanowska, Hanna Śleszyńska i Paweł Wawrzecki.

#JedenDzieńDłużej. Akcja Gazeta.pl dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Akcja Gazeta.pl dla WOŚP narodziła się w 2019 roku i nie był to szczęśliwy czas. 27. Finał Wielkiej Orkiestry był pierwszym, któremu do późnych godzin nocnych nie towarzyszyły uśmiech i duma z dzieła, jakim jest pomoc dzieciom czy osobom starszym. Święto dobra, jedno z najwspanialszych wydarzeń społecznych w Polsce po 1989 roku zostało przerwane tragicznymi wydarzeniami w Gdańsku. Na scenie WOŚP śmiertelnie ranny został prezydent miasta Paweł Adamowicz.

Wtedy postanowiliśmy: dokończmy finał w kolejną niedzielę, pokonajmy wspólnie zło. Ta idea jest wciąż aktualna, szczególnie po tragicznych miesiącach, jakie przyniosła całemu światu pandemia Covid-19. Zagrajmy znów #JedenDzieńDłużej, by dobro zwyciężyło.

Chcemy, by święto, które każdego roku obchodzimy wraz z WOŚP się nie kończyło. I dlatego prosimy: róbmy to jeszcze raz, jeszcze jeden dzień dłużej. I do końca świata. Zebrane pieniądze trafią do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

W tym roku WOŚP gra dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci. Nasze tegoroczne aukcje rozpoczynają się 24 stycznia i kończą 31 stycznia, dzień po finale WOŚP. Wszak gramy #JedenDzieńDłużej. >>