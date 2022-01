Licytuj podwójne zaproszenie do Teatru Dramatycznego i kalendarz z autografami [AUKCJA GAZETA.PL DLA WOŚP]

Siema! Gazeta.pl gra #JedenDzieńDłużej dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Licytujcie i kwestujcie razem z nami. Teatr Dramatyczny w Warszawie przekazał specjalnie na jedną z naszych aukcji specjalny zestaw.



Dwa bilety i kalendarz od Teatru Dramatycznego w Warszawie. Weź udział w licytacji >>>

Zestaw obejmuje:



1. Dwa bilety otwarte do wykorzystania na wszystkich scenach Teatru Dramatycznego m.st Warszawy. Bilet otwarty upoważnia do wymiany na jeden bilet wstępu na wybrany spektakl, jest ważny do 31 lipca 2022 roku. Wymiany można dokonać w kasach Teatru.



2. Kalendarz na 2022 rok dla fanek i fanów teatru oraz wszystkich, którzy szukają oryginalnego dodatku do wystroju wnętrz. Na każdy miesiąc wyjątkowy plakat ze spektaklu wraz z autografem aktorek i aktorów Teatru Dramatycznego m.st. Warszawy znajdujących się na zdjęciach.

Na fotografiach znajdują się następujące aktorki i aktorzy: Adam Ferency, Modest Ruciński, Michał Klawiter, Jakub Szyperski, Anna Moskal, Małgorzata Niemirska, Anna Gajewska, Halina Łabonarska, Krzysztof Szczepaniak, Magdalena Czerwińska, Robert T. Majewski, Karolina Charkiewicz.



Ze względów organizacyjnych odbiór/wysyłka kalendarza nastąpi w lutym.

Kalendarz Teatru Dramatycznego na 2022 r. WERONIKA ŁUCJAN-GRABOWSKA

Teatr Dramatyczny powstał w 1949 roku jako Teatr Domu Wojska Polskiego. Od 1955 roku działa w Pałacu Kultury i Nauki. Dysponuje czterema scenami: Sceną im. Gustawa Holoubka, Małą Sceną, Salą Prób im. Haliny Mikołajskiej i Sceną Przodownik przy ul. Olesińskiej.

"Ważne miejsce w programie Teatru Dramatycznego mają inscenizacje dzieł klasycznych w nowych przekładach. (...) Powodzeniem publiczności cieszy się nurt spektakli muzycznych" - informuje teatr.



"To teatr ciekawych opowieści – współczesnego dramatu, klasyki w nowych przekładach i adaptacji wybitnych powieści" - tak o teatrze można przeczytać na stronie internetowej stołecznego ratusza.

#JedenDzieńDłużej. Akcja Gazeta.pl dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Akcja Gazeta.pl dla WOŚP narodziła się w 2019 roku i nie był to szczęśliwy czas. 27. Finał Wielkiej Orkiestry był pierwszym, któremu do późnych godzin nocnych nie towarzyszyły uśmiech i duma z dzieła, jakim jest pomoc dzieciom czy osobom starszym. Święto dobra, jedno z najwspanialszych wydarzeń społecznych w Polsce po 1989 roku zostało przerwane tragicznymi wydarzeniami w Gdańsku. Na scenie WOŚP śmiertelnie ranny został prezydent miasta Paweł Adamowicz.

Wtedy postanowiliśmy: dokończmy finał w kolejną niedzielę, pokonajmy wspólnie zło. Ta idea jest wciąż aktualna, szczególnie po tragicznych miesiącach, jakie przyniosła całemu światu pandemia Covid-19. Zagrajmy znów #JedenDzieńDłużej, by dobro zwyciężyło.

Chcemy, by święto, które każdego roku obchodzimy wraz z WOŚP się nie kończyło. I dlatego prosimy: róbmy to jeszcze raz, jeszcze jeden dzień dłużej. I do końca świata. Zebrane pieniądze trafią do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

W tym roku WOŚP gra dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci. Nasze tegoroczne aukcje rozpoczynają się 24 stycznia i kończą 31 stycznia, dzień po finale WOŚP. Wszak gramy #JedenDzieńDłużej. >>