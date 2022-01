Dzień Babci. Najstarsza babcia w Europie mieszka w Gliwicach

Zobacz wideo Co należy zrobić przed V falą pandemii? Prof. Pyrć: Jesteśmy już bardzo głęboko w kolejnej fali

Gdzie mieszka najstarsza babcia w Europie? W Gliwicach i ma 115 lat! Starsza od niej w Europie jest jedynie 117-letnia siostra zakonna z Francji, ale w rankingu dyskwalifikuje ją profesja, przez którą nie może być babcią. Pani Tekla Juniewicz - bo tak nazywa się 115-latka - to druga najstarsza osoba w Europie i ósma na świecie. "To niesamowite! 115 lat kończy dziś pani Tekla Juniewicz z Gliwic. To najstarsza obywatelka Polski" - pisał w czerwcu ubiegłego roku wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.

Pani Tekla Dzień Babci 21 stycznia będzie świętowała w gronie najbliższych - dwóch córek, pięciu wnuków, czterech prawnuków i czterech praprawnuków.

Jaka jest górna granica ludzkiego życia? Naukowcy znają odpowiedź

Najstarsza babcia w Europie. Kim jest Pani Tekla Juniewicz?

Tekla Juniewicz urodziła się 10 czerwca 1906 r. w Krupsku, w ówczesnych Austro-Węgrzech. Jej ojciec pracował u hrabiego Lanckorońskiego herbu Zadora. Pomagał w utrzymaniu stawów. Natomiast matka zajmowała się domem, zmarła w okresie I wojny światowej. Tekla Juniewicz wychowała się w szkole sióstr szarytek w Przeworsku, gdzie w 1927 poślubiła starszego o 22 lata Jana Juniewicza. Młode małżeństwo przeprowadziło się do Borysławia (miasto na Ukrainie). Rok później, w 1928 przyszła na świat ich córka Janina, a zaraz po niej Urszula. W listopadzie 1945, podczas repatriacji, wraz z mężem i córkami opuściła terytorium włączone do Związku Radzieckiego i zamieszkała w Gliwicach.

Reasumując, Tekla Juniewicz przeżyła dwie wojny światowe i uszła z życiem z epidemii tyfusu. Miała osiem lat, gdy wybuchła I wojna światowa, 12, gdy Polska odzyskała niepodległość, a 33, gdy rozpoczęła się II wojna światowa. 10 czerwca 2016 ukończyła 110 lat jako pierwsza w historii mieszkanka województwa śląskiego. 20 lipca 2017 została najstarszą żyjącą Polką.

