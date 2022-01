500 plus. Rodzice nowo narodzonych dzieci złożyli w 2022 roku już 27,7 tys. wniosków

Od 1 stycznia 2022 r. do można składać do ZUS wnioski o 500 plus na nowo narodzone dzieci. Dotychczas wpłynęło już 27,7 tysiąca nowych wniosków na 35,7 tysiąca dzieci - poinformował TVN24.

