Licytuj Pakiet Przyjaciela Teatru Syrena. To m.in. zaproszenia na premiery [AUKCJA GAZETA.PL DLA WOŚP]

Siema! Gazeta.pl gra #JedenDzieńDłużej dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Licytujcie i kwestujcie razem z nami. Teatr Syrena w Warszawie przekazał specjalnie na jedną z naszych aukcji Pakiet Przyjaciela Teatru Syrena.



Pakiet Przyjaciela Teatru Syrena. Weź udział w licytacji >>>

REKLAMA

Pakiet obejmuje:



1. Oznaczenie fotela na widowni Teatru Syrena imieniem i nazwiskiem Darczyńcy (lub nazwą firmy).



2. Dwuosobowe zaproszenia na wszystkie uroczyste premiery Teatru Syrena oraz premierowe programy teatralne z autografami aktorów i twórców.



3. Pięknie wydany album "Brylanty", opowiadający o 75-letniej historii teatru — to niemal 300 stron wspominkowych tekstów i archiwalnych zdjęć, sylwetek gwiazd (m.in. Adolfa Dymszy, Ireny Kwiatkowskiej, Hanki Bielickiej), reprodukcji plakatów itd.



4. Podziękowania w social mediach Teatru Syrena.



Osoba, która wygra licytację, dostanie zaproszenie już na najbliższą premierę 18 lutego 2022 r. Pakiet ważny jest przez dwa sezony — do końca sezonu 2023/24, czyli do 31 sierpnia 2024 r.

Teatr Syrena Mat. prasowe

Teatr Syrena został założony w 1945 r. w Łodzi przez grupę artystów przedwojennego kabaretu z Jerzym Jurandotem i Stefanią Grodzieńską na czele. Po trzech latach przeniósł się do Warszawy i nieprzerwanie gra przy ul. Litewskiej 3.

Obecnie Syrena jest nowoczesnym teatrem musicalowym. Łączy w repertuarze polskie wersje przebojów Broadwayu i West Endu (m.in. "Rodzina Addamsów", "Rock of Ages", "Next to normal") z autorskimi musicalami ("Kapitan Żbik i żółty saturator", "Bitwa o tron", "Piplaja").

#JedenDzieńDłużej. Akcja Gazeta.pl dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Akcja Gazeta.pl dla WOŚP narodziła się w 2019 roku i nie był to szczęśliwy czas. 27. Finał Wielkiej Orkiestry był pierwszym, któremu do późnych godzin nocnych nie towarzyszyły uśmiech i duma z dzieła, jakim jest pomoc dzieciom czy osobom starszym. Święto dobra, jedno z najwspanialszych wydarzeń społecznych w Polsce po 1989 roku zostało przerwane tragicznymi wydarzeniami w Gdańsku. Na scenie WOŚP śmiertelnie ranny został prezydent miasta Paweł Adamowicz.

Wtedy postanowiliśmy: dokończmy finał w kolejną niedzielę, pokonajmy wspólnie zło. Ta idea jest wciąż aktualna, szczególnie po tragicznych miesiącach, jakie przyniosła całemu światu pandemia Covid-19. Zagrajmy znów #JedenDzieńDłużej, by dobro zwyciężyło.

Chcemy, by święto, które każdego roku obchodzimy wraz z WOŚP się nie kończyło. I dlatego prosimy: róbmy to jeszcze raz, jeszcze jeden dzień dłużej. I do końca świata. Zebrane pieniądze trafią do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

W tym roku WOŚP gra dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci. Nasze tegoroczne aukcje rozpoczynają się 24 stycznia i kończą 31 stycznia, dzień po finale WOŚP. Wszak gramy #JedenDzieńDłużej. >>