WOŚP wesprze ratowników medycznych. Fundacja chce zakupić ponad 470 urządzeń

"Codzienność przed-covidowa wydaje się bajką, jeśli chodzi o pracę ratowników medycznych i, choć nigdy nie była ona usłana różami, to jednak pandemia odciska ogromne, przeogromne piętno na ich pracy. Stres i zmęczenie, a do tego niewielkie wsparcie systemowe - to coś, co przewraca do góry nogami ich pracę, a tym samym sposób jej wykonywania" - napisał na Facebooku Jurek Owsiak, prezes Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zakupi sprzęt dla ratowników medycznych

WOŚP po raz pierwszy w swojej 30-letniej historii przekazała cały Konkurs Ofert na zakup sprzętu medycznego dla ratowników medycznych. "Odbiorcami będzie 212 stacji ambulansów typu S - czyli zespołów specjalistycznych, jeżdżących w 89 oddziałach terenowych. Z listy oczekiwań wybraliśmy trzy urządzenia, a wśród nich ultrasonograf typu fast - chcemy ich kupić 143 sztuki - to USG do pierwszego, szybkiego zobrazowania pacjenta" i przekazał Jurek Owsiak. I dodał, że zakupionych zostanie także 131 urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej oraz 202 pediatryczne torby z wyposażeniem. "Dzięki absolutnie nowatorskiemu pomysłowi ich użycie stanie się bardziej skuteczne w ratowaniu dziecka" - podkreśla.

"Rewolucją będą szkolenia dla grup ratowników medycznych z zakresu używania USG typu fast. Czyli już nie tylko lekarz, ale i ratownik medyczny będzie mógł szybko, w każdej, bezcennej sekundzie ratowania życia dokonać potrzebnej diagnozy" - przekazał prezes WOŚP.

30. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 30 stycznia

Finał WOŚP 2022 zaplanowano na 30 stycznia. Tego dnia na ulicach polskich miast wolontariusze będą prowadzić zbiórki, a w internecie odbędą się aukcje. Hasło tegorocznej edycji brzmi: "Przejrzyj na oczy", a pieniądze zebrane przez fundację zostaną przekazane na zakup sprzętu okulistycznego, który podniesie standard diagnostyki i leczenia wzroku dzieci. WOŚP planuje zakupić:

angiograf dwupłaszczyznowy do leczenia siatkówczaka - najczęstszego nowotworu złośliwego gałki ocznej u dzieci,

oftalmoskopy do badania dna oka,

lampy szczelinowe do diagnostyki przedniego odcinka oka,

tonometry do pomiaru ciśnienia śródgałkowego (rogówki i soczewki),

synoptofory do pomiaru kąta zeza,

urządzenia OCT do bezinwazyjnej diagnostyki schorzeń,

tomografia dna oka,

mikroskopy,

stoły operacyjne.

Przez 29 lat działalności Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy udało się zebrać 1,5 miliarda złotych.

