We wtorek 18 stycznia koło godziny 13:30 w Kaliszu mężczyzna został oblany żrącą substancją chemiczną. W środę RMF FM przekazał informację o zatrzymaniu w związku ze zdarzeniem jednej osoby.

Kalisz. Mężczyzna został oblany żrącą substancją. Ma poparzoną twarz

Kalisz. 49-letni mężczyzna oblany kwasem na ulicy

Do ataku doszło na ul. Chopina. 49-letni mężczyzna wychodził ze swojej firmy, gdy podszedł do niego mężczyzna i oblał kwasem - jego i jego samochód - a następnie uciekł. Na miejsce zostały wezwane cztery zastępy straży pożarnej, w tym oddział chemiczny oraz policja. - Nasze detektory potwierdziły, że to był kwas. Najprawdopodobniej był to miks jakichś substancji - powiedział "Wyborczej" kpt. Szymon Zieliński, rzecznik prasowy straży pożarnej w Kaliszu.

Mężczyzna oblany kwasem uważa, że zna sprawcę. Policja zatrzymała jedną osobę

Mężczyzna został przetransportowany na oddział chirurgii kaliskiego szpitala, a następnie do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Ma poparzenia twarzy drugiego stopnia i jak mówi w rozmowie z Polską Agencją Prasową, czeka go wiele operacji. Prawdopodobnie straci jedno z uszu.

"Wyborcza" dodaje natomiast, że mężczyzna widzi obecnie jedynie zamazane kontury ludzi i przedmiotów (substancja, którą został oblany, dostała się również do jego oczu), a także ma problemy z mową.

Mężczyzna dodał, że jego zdaniem zleceniodawcą ataku jest jego szwagier, który miałby uważać, że to 49-latek stoi za rozpadem małżeństwa z siostrą napastnika. W związku ze sprawą policja zatrzymała 61-letniego mężczyznę.