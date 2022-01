"Uwaga Alert RCB - silny wiatr. SMS-y z ostrzeżeniem przesłano do odbiorców na terenie całego kraju. Pamiętaj o zasadach bezpieczeństwa: usuń przedmioty, które porwane przez wiatr mogą stanowić zagrożenie oraz nie zatrzymuj się pod drzewami" - taki wpis pojawił się w środę 19 stycznia na stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Alerty RCB dla całej Polski. Rząd ostrzega przed silnymi porywami wiatru

Jak podają synoptycy, silny wiatr może spowodować utrudnienia na drogach oraz przerwy w dostawie prądu. Rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dodał, że nadciągający nad Polskę niż Ida przyniesie powrót zimy. W najbliższych godzinach należy spodziewać się opadów śniegu, burz śnieżnych, a nawet wiatru dochodzącego do 100 kilometrów na godzinę. Nad Bałtykiem prognozowany jest sztorm.

Na stronie IMGW czytamy, że w nocy z 19 na 20 stycznia oraz w czwartek należy spodziewać się także innych niebezpiecznych zjawisk pogodowych. Przejście frontu przyniesie ze sobą poza wiatrem także wzrosty poziomu morza, oblodzenie, intensywne opady śniegu, zawieje i zamiecie śnieżne. W nocy z niedzieli na poniedziałek zapowiadany jest mróz do nawet -20 stopni Celsjusza. Powodem jest to, że po przejściu frontu do Polski napłynie arktyczne powietrze.

Jak dodaje IMGW, niż Ida nie przyniesie ze sobą tak dużej różnicy ciśnień, która skutkowała ogromnymi wichurami w poniedziałek. Mimo tego wiatr będzie bardzo silny. Ponadto może wystąpić burza śnieżna. Największe prawdopodobieństwo wystąpienia tego zjawiska jest na wybrzeżu. Skala burz będzie mniejsza, niż kilka dni temu - dotyczy to zarówno wyładowań, jak i obszaru, na którym mogą się one pojawić.

Pogoda. Ostrzeżenia IMGW. Do Polski nadciągają kolejne burze śnieżne

Najsilniejsze porywy wiatru, do 80 kilometrów na godzinę, zapowiadane są w województwach zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubuskim, wielkopolskim, łódzkim i mazowieckim. Dla tych obszarów wydano również alert pierwszego stopnia. Dla powiatów znajdujących się na Wybrzeżu stopień ostrzeżeń podniesiono do drugiego. Mieszkańcy nadmorskich miejscowości muszą liczyć się z wiatrem dochodzącym do 100 km/h. Ponadto zapowiadany jest sztorm do 9 w skali Beauforta. Fale sięgną trzech metrów wysokości.