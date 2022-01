Archiwum X. "Rozpoznajesz głos tego mężczyzny? To pedofil!". Policjanci publikują nagranie

Do zdarzenia doszło wiosną 2009 roku w lesie koło Antonina w gminie Przygodzice w województwie wielkopolskim. Wówczas dwie dziewczynki w wieku 14 i 16 lat udały się na spacer, podczas którego weszły do starego bunkra. To właśnie wtedy zostały zaatakowane przez nagiego mężczyznę.

Wielkopolska. Poznańscy policjanci wracają do sprawy molestowania sprzed 13 lat

Jak relacjonują śledczy, napastnik miał slipy założone na głowę. Ciałem zastawił dziewczynkom wyjście, a następnie je sterroryzował, wykorzystał seksualnie i uciekł. Podczas zdarzenia jedna z dziewczynek wykorzystała nieuwagę napastnika i zadzwoniła na numer alarmowy. Nie mogła jednak porozmawiać z operatorem, by nie narażać się na gniew pedofila. Połączenie zarejestrowało jednak rozmowę sprawcy i jego ofiar, w tym najważniejszy - głos mężczyzny.

Nagranie zostało poddane obróbce przez Pracownię Fonoskopii Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Poznaniu, a głos mężczyzny został wyodrębniony i poprawiony jakościowo. Dzięki temu głos napastnika powinien być możliwy do rozpoznania przez osoby, które go znają. "Ty pierwsza powiedziałem. A Ty daj rękę, żebyś nie uciekła" - słychać na nagraniu udostępnionym przez policję. Śledczy proszą o pomoc wszystkie osoby, które mogą pomóc w ustaleniu jego tożsamości. Uwaga: film nie jest odpowiedni dla osób wrażliwych i niepełnoletnich.

Rozpoznajesz głos tego mężczyzny? To pedofil! Pilnie skontaktuj się z policją

- apelują funkcjonariusze.

Sprawca dopuścił się też innego przestępstwa seksualnego. Miało ono miejsce w Southampton

Policjanci z archiwum X podejrzewają, że sprawca mieszka lub mieszkał w okolicy, w której doszło do ataku na nieletnie. Poza tym w 2009 roku śledczy zabezpieczyli materiał genetyczny należący do sprawcy. Z analizy kryminalistycznej wynika, że mężczyzna ten dopuścił się też przestępstwa seksualnego w 2005 roku - miało ono miejsce w angielskim Southampton, dokąd wyjechał najprawdopodobniej w celach zarobkowych.

Każdy, kto rozpoznaje zarejestrowany głos lub posiada informacje, które mogą pomóc śledczym, powinien zadzwonić na numer 572 900 239 lub wysłać e-mail na adres archiwum.x@po.policja.gov.pl.

Potrzebujesz pomocy?

Przemoc seksualna to każdy niechciany kontakt seksualny. Z danych UNICEF wynika, że na całym świecie tego rodzaju przemocy doświadczyło około 15 milionów nastolatek między 15. a 19. rokiem życia, ale tylko 1 procent nastolatek zwraca się z prośbą o pomoc do profesjonalisty. Badania wskazują, że u 80 proc. ofiar gwałtu rozwija się zespół stresu pourazowego (PTSD).

Pamiętaj, jeżeli Ty lub bliska Ci osoba padła ofiarą przemocy seksualnej, pomoc możesz uzyskać, dzwoniąc na Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" - 801 120 002 lub pod numer 112. Więcej informacji >>>