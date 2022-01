Policjanci z bielskiej komendy zakończyli śledztwo w sprawie wyłudzenia środków finansowych z Narodowego Funduszu Zdrowia przez stomatologa z tamtejszego powiatu. Okazało się, że dentysta przez sześć lat pobierał nienależne mu pieniądze.

Bielsko-Biała. Stomatolog oszukiwał pacjentów i wyłudzał pieniądze od NFZ

Śledczy z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą ustalili, że stomatolog z okolic Bielska-Białej od grudnia 2014 roku do września 2020 roku miał wyłudzać pieniądze od Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Katowicach. Dentysta robił to poprzez oszukiwanie swoich pacjentów. Ponad 80-ciu z nich miało dopisane fikcyjne zabiegi i usługi, których mężczyzna w rzeczywistości nie świadczył.

Dzięki temu dentysta wystawiał faktury, na podstawie których za rzekomo wykonane świadczenia pobierał refundację od NFZ. Na przestrzeni blisko sześciu lat wyłudził w ten sposób blisko 317 tys. zł. Postępowanie trwało od kwietnia 2021 roku.

Dentysta stanie przed sądem. Grozi mu kara ośmiu lat pozbawienia wolności

Teraz mężczyzna stanie przed sądem. Postawiono mu w sumie ponad 800 zarzutów, w związku z czym policjanci - na poczet zwrotu nienależnie pobranych środków finansowych i przyszłych kar - zabezpieczyli blisko 30 tys. zł. Za oszustwa stomatologowi z okolic Bielska-Białej grozi kara nawet ośmiu lat pozbawienia wolności.

