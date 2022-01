Pogoda. Ostrzeżenia IMGW dla prawie całego kraju. Do Polski nadciągają kolejne burze śnieżne

Zobacz wideo Polski Ład. "W skali miesiąca nie mieszczę się w widełkach. Będę musiała oddać pieniądze?"

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przez silnym wiatrem, oblodzeniem i zamieciami śnieżnymi dla północnej i środkowej Polski, a także dla Karpat.

Pogoda. Synoptycy ostrzegają przed zawiejami i zamieciami oraz oblodzeniem

Ostrzeżenie drugiego stopnia przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi obowiązuje w województwie zachodniopomorskim i pomorskim. Meteorolodzy przewidują zawieje i zamiecie, spowodowane opadami śniegu i wiatrem o prędkości od 35 do 50 kilometrów na godzinę, w porywach do 80 kilometrów na godzinę. Nad morzem będzie wiać od 45 do 60 kilometrów, a w porywach do stu kilometrów na godzinę. Ostrzeżenie obowiązuje na Pomorzu Zachodnim od godziny 19:00 w środę 19 stycznia do czwartku do godziny 14:00, a na Pomorzu od godziny 21:00 do 13:00 kolejnego dnia.

W obu tych województwach, a także w województwa kujawsko-pomorskim, lubuskim, wielkopolskim i łódzkim obowiązuje też ostrzeżenie pierwszego stopnia przed oblodzeniem. Meteorolodzy przewidują zamarzanie nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Temperatura minimalna od minus dwóch stopni do zera, a przy gruncie do nawet -3 stopni, w kujawsko-pomorskiem, lubuskiem i wielkopolskiem do minus dwóch. Ostrzeżenie obowiązuje od 2:00 w nocy w środę do czwartku do godziny 10:00.

IMGW przygotowało ostrzeżenia dla większości kraju

W wymienionych województwach, a także w woj. dolnośląskim, mazowieckim, warmińsko-mazurskim, podlaskim i w południowych częściach woj. śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. Przewiduje się wiatr o prędkości od 25 do 30 km/h. W woj. kujawsko-pomorskim będzie wiało do 40 kilometrów na godzinę, w porywach do 80 kilometrów na godzinę. Na Śląsku, w Małopolsce, na Mazowszu i Podlasiu porywy wiatru będą dochodzić do 75 kilometrów na godzinę.

Jutro w województwie lubuskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim i łódzkim możliwe będą także burze. Ostrzeżenie obowiązuje od środy od godziny 18:00 do 10:00 w czwartek, w Kujawsko-Pomorskiem i Wielkopolskiem od 3:00 w nocy do czwartku do godziny 16:00, w Lubuskiem do 14:00, w Warmińsko-Mazurskiem od czwartku od 4:00 do 17:00, w Łódzkiem, Mazowieckiem i Podlaskiem od 6:00 do 17:00, a na Dolnym Śląsku od 9:00 do 18:00.