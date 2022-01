Pogoda na dziś - czwartek 20 stycznia. W całym kraju opady deszczu i śniegu

"Końcówka tygodnia pochmurna, ale z przejaśnieniami, co związane będzie z obecnością nad Polską układu niżowego znad Skandynawii. Okresami opady śniegu, na wybrzeżu także deszczu ze śniegiem" - zapowiada Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

REKLAMA

Zobacz wideo Mroźna zima a globalne ocieplenie. „Utrwaliło się oczekiwanie, że będzie tylko cieplej"

Pogoda w czwartek. Najniższe temperatury na północy Polski

W czwartek 20 stycznia temperatura nie zapowiada się obiecująco. Najniższą temperaturę synoptycy zapowiadają na północy kraju. 0 stopni możemy spodziewać się w Gdańsku i Olsztynie oraz na północnym wschodzie w Białymstoku.

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Pakistan. Burza śnieżna zabiła 21 osób. Ogłoszono stan klęski żywiołowej

Jednego stopnia na plusie możemy spodziewać się z kolei w Poznaniu, Łodzi, Warszawie, Lublinie oraz Kielcach. Z kolei 2 stopnie prognozowane są w Zielonej Górze, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie oraz Rzeszowie. W czwartek 20 stycznia najcieplej będzie w Szczecinie, gdzie termometry wskażą trzy stopnie.

Prognoza pogody Fot. Gazeta.pl

Pogoda. Synoptycy ostrzegają przed śliskimi chodnikami i drogami

Jak zapowiadają synoptycy, w czwartek 20 stycznia należy spodziewać się opadów śniegu. Mogą one momentami ograniczać widzialność do 500 metrów. Jak podaje portal farmer.pl, przyrost pokrywy śnieżnej na północy kraju tego dnia wyniesie do 8 cm, a w Karpatach do 10 cm. W niektórych regionach mogą pojawić się burze. Synoptycy nie wykluczają również oblodzenia dróg oraz chodników, więc warto uważać podczas spacerów.

Pogoda na luty 2022. Atak zimy - możliwe są nawet burze śnieżne

Wiatr będzie umiarkowany i silny. Jego porywy będą osiągać nawet do 70 km/h w kraju i do 80 km/h nad morzem. W Karpatach wiatr osiągnie prędkość do 85 km/h, a w Sudetach do 100 km/h. Pojawić się mogą również zawieje i zamiecie śnieżne.