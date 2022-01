We wtorek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska był gościem programu "Newsroom" Wirtualnej Polski. Podczas rozmowy był pytany o pozbawienie wsparcia finansowego ze strony rządu dla Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, która pomaga dzieciom i młodzieży w kryzysowych sytuacjach.

Telefon Zaufania. Waldemar Kraska: Myślę, że ten jeden numer, który będzie przy RPD wystarczy

- Był ogłoszony przetarg. Ten telefon w tej chwili będzie działał i działa przy Rzeczniku Praw Dziecka myślę, że to jest ta instytucja, która powinna się tym zajmować - ocenił Kraska. Dziennikarz Wirtualnej Polski dopytywał polityka, czy nie powinno być więcej instytucji, które by się zajmowały pomocą dzieciom. - My jako Ministerstwo Zdrowia rekomendowaliśmy, żeby to jednak był w instytucji państwowej przy Rzeczniku Praw Dziecka i tak też się stało - wyjaśnił.

Wiceszef resortu zdrowia został również zapytany, czy faktycznie nie ma możliwości udzielenia finansowego wsparcia Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, która obsługuje telefon zaufania. - Myślę, że każde wsparcie dla dzieci jest ważne, ale myślę, że ten jeden numer, który będzie przy RPD myślę, że wystarczy, żeby jednak obsłużyć [dzieci i młodzież - red.] - powiedział. Kraska dodał, że nie będzie w tej chwili interwencji Ministerstwa Zdrowia w tej sprawie.

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zbiera podpisy pod apelem (LINK DO APELU) do premiera Mateusza Morawieckiego by rząd współfinansował działanie telefonu zaufania - 116 111. "116 111 to linia, którą w 2008 r. powołało MSWiA w ramach zobowiązań Polski wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej. Prowadzenie tego telefonu powierzono nam - Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę" - czytamy w apelu fundacji.

"W pierwszych latach działania telefonu 116 111 fundusze państwowe stanowiły solidną bazę umożliwiającą jego stabilne funkcjonowanie. Współfinansowanie ze środków publicznych oscylowało między 30 a 60 proc. rocznego budżetu utrzymania telefonu. W ostatnich latach poziom współfinansowania państwowego nie przekraczał 6 proc. Pod koniec ubiegłego roku dowiedzieliśmy się, że w 2022 r. nie możemy liczyć na żadne wsparcie państwa - przekazała fundacja.

Pracownicy fundacji podkreślają, że obecnie pogarsza się kondycja psychiczna dzieci i młodzieży "telefon 116 111 jest ważnym zasobem zdalnej pomocy psychologicznej dla najmłodszych obywateli naszego kraju".

W 2021 roku pracownikom telefonu zaufania udało się przeprowadzić 57621 rozmów, przy czym fundacja podkreśla, że była w stanie odebrać tylko 25 proc. wszystkich połączeń. Fundacja odpowiedziała na 9232 wiadomości online. "Przez 13 lat działania odebraliśmy ponad 1,4 miliona połączeń, odpowiedzieliśmy na ponad 92 tysiące wiadomości i przeprowadziliśmy ponad 3,3 tysiąca interwencji w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia dziecka" - wylicza fundacja.

Potrzebujesz pomocy psychologicznej? Nie wahaj się po nią zwrócić

Poniżej lista z numerami telefonów, pod które mogą dzwonić osoby chcące uzyskać pomoc (przytaczamy ją za biurem RPO):

800 220 280 telefon zaufania Fundacji Znajdź Pomoc (od poniedziałku do piątku w godzinach 17.00-20.00) dla osób w kryzysie psychicznym związanym z pandemią koronawirusa;

800 100 102 infolinia wsparcia psychologicznego uruchomiona przez Wojska Obrony Terytorialnej (7 dni w tygodniu, w godzinach 8:00-20:00, bezpłatna);

22 230 22 07 linia wsparcia psychologicznego prowadzona przez Polski Czerwony Krzyż (codziennie w godzinach 10.00-22.00) - pracownicy świadczą pierwszą pomoc psychologiczną poprzez rozmowę i działania psychoedukacyjne;

116 111 - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży, kontakt pod bezpłatnym numerem telefonu 116 111. Swój problem możesz też opisać w wiadomości;

510 260 554 lub 517 360 159 linia wsparcia Mokotowskiego Centrum Zdrowia Psychicznego prowadzona przez Instytut Psychiatrii i Neurologii (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00).

800 12 12 12 Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka