Do wypadku w doszło w piątek 14 stycznia po godz. 21:00 na wysokości wioski Starkówiec niedaleko Krotoszyna w Wielkopolsce. Podróżujący samochodem osobowym uderzyli w drzewo, w wyniku czego ucierpiała jedna z pasażerek. Pozostałe osoby, które jechały autem - trzej mężczyźni i koleżanka poszkodowanej, pozostawili ranną 15-latkę i uciekli z miejsca wypadku.

REKLAMA

Zobacz wideo CHCIAŁ KOPNĄĆ W BUSA I WPADŁ POD AUTO

Krotoszyn. Trzej bracia i 16-letnia pasażerka uciekli z miejsca wypadku. Zostawili ranną koleżankę

Po tym, jak na miejsce przyjechały służby, okazało się, że poszkodowana nie była w stanie samodzielnie się poruszać. 15-latka została odwieziona do szpitala.

- W trakcie wyjaśnień okazało się, że samochodem podróżowały jeszcze cztery osoby, które uciekły z miejsca wypadku w pobliskie pole - powiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową oficer prasowy krotoszyńskiej policji asp. Piotr Szczepaniak, cytowany przez Polsat News.

Policjanci po ustaleniu właściciela samochodu pojechali do jego domu. Mężczyzny nie było jednak na miejscu.

Jak ustawić lusterka w samochodzie? Wielu kierowców popełnia proste błędy

Trójka pasażerów wróciła. Kierowcę osobiście odprowadziła matka

W trakcie oględzin samochodu na miejsce zdarzenia powróciła trójka pasażerów - dwóch braci w wieku 16- i 18 lat, a także ich 16-letnia koleżanka. Nastolatkowie przyznali, że autem kierował ich 20-letni brat, a chwilę później na miejsce wypadku przyprowadziła go matka.

- Podczas zatrzymania 20-latek miał ponad 2 promile alkoholu - powiedział rzecznik. Kierujący usłyszał zarzut prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Obrażenia rannej 15-latki zadecydują o tym, czy zdarzenie zostanie zakwalifikowane jako kolizja lub wypadek. Ponadto zarzut może zostać uzupełniony o nieudzielenie poszkodowanej pomocy.

Złodziej ukradł Audi. Niespodzianka leżała na tylnej kanapie

W 2020 roku na policję zgłoszono 23 540 wypadków drogowych. W porównaniu do 2019 roku jest to spadek o 22,3 proc. W wyniku tych zdarzeń śmierć poniosło 2 491 osób. Jest to także niższy wynik, niż rok wcześniej - wówczas w wypadkach zginęło 2 909 ofiar (spadek o 14,4 proc.). W 2020 roku w wypadkach ranne zostały 26 463 osoby, w tym 8 805 ciężko (spadek o 25,4 proc.).