Pierwszoklasiści spotkali się z Łukaszem Mejzą. "Poznajemy zawody". Komentarze: "Zawód hochsztapler?"

"Lubuski "młody przedsiębiorca" Łukasz Mejza trzy dni temu gościł w Szkoła Podstawowa nr 2 w Zielonej Górze. Brylował bez maseczki wśród pierwszoklasistów, rozdając im gadżety z Ministerstwo Sportu i Turystyki" - napisała na Facebooku posłanka Anita Kucharska-Dziedzic.

Polityk miał odwiedzić szkołę jako gość w ramach cyklu "Poznajemy zawody". "Zawód: hochsztapler?" - komentuje polityczka.

Wizytę polityka w szkole opisała "Gazeta Wyborcza", z którą skontaktowała się babcia jednego z uczniów. Zielonogórzanka przekazała, że o spotkaniu dowiedziała się ze zdjęć, które wychowawczyni zamieściła na zamkniętej grupie klasowej na Facebooku. Według jej doniesień nikt z rodziców nie został poinformowany o zaplanowanym spotkaniu.

Na fotografiach widać lubuskiego posła Łukasza Mejzę (bez maseczki) wśród dzieci. Na innych pozuje z uśmiechniętymi pierwszoklasistami, rozdaje im upominki. Jedno ze zdjęć nauczycielka podpisała: "Poznajemy zawody - poseł Łukasz Mejza oczarował dzieci".

Minister przyniósł ze sobą gadżety z Ministerstwa Sportu. Gdy odwiedzał szkołę, od kilkunastu dni nie był już wiceministrem.

Sprawa Łukasza Mejzy. Wyjaśniamy

24 listopada Wirtualna Polska opublikowała tekst dotyczący rzekomej działalności Łukasza Mejzy, wiceministra sportu. Jak podał portal, polityk w założonej przez siebie w lipcu 2020 roku spółce Vinci NeoClinic miał oferować chorym i ich bliskim pomoc w organizacji terapii "pluripotencjalnymi komórkami macierzystymi".

Łukasz Mejza z kolejnymi kłopotami. WP: Do zwrotu ponad 100 tys. zł

Hasło firmy brzmiało: "Leczymy nieuleczalne". Spółka kierowała swoją ofertę m.in. do pacjentów nowotworowych i tych cierpiących na choroby neurologiczne. Cena usługi miała wynosić co najmniej 80 tys. dolarów. Eksperci wskazują jednak, że nie ma dowodów na skuteczność takiego leczenia.

W przesłanym Gazeta.pl oświadczeniu Mejza stwierdził, że artykuł to "kolejny nierzetelny ataki na jego wizerunek i dobre imię". "Po powzięciu informacji o wątpliwościach natury medycznej i moralnej dotyczących tej terapii, natychmiast wycofałem się z działalności firmy. W związku z tym nie tylko nie odniosłem najmniejszych korzyści majątkowych, ale poniosłem koszty finansowe. Zainwestowane środki potraktowałem jako własne straty" - stwierdził.

We wtorek (21 grudnia) Wirtualna Polska informowała, że do rodzin, które miały być nakłaniane przez przedstawicieli firmy Łukasza Mejzy do terapii komórkami macierzystymi, trafiły pisma przedprocesowe. Posłanka Nowej Lewicy Anita Kucharska-Dziedzic zapowiedziała, że zostanie im zapewniona bezpłatna pomoc prawna. W środę podczas konferencji prasowej posłanka opowiedziała o szczegółach maili.

Łukasz Mejza podał się do dymisji. "Odchodzę z podniesionym czołem"

Posłanka przekazała też, czego miała dowiedzieć się z maila prawnika matka dziecka. - Otóż dowiedziała się, że materiał prasowy autorstwa Szymona Jadczaka i Mateusza Ratajczaka zawiera nieprawdę i szkodzi imieniu Łukasza Mejzy, w związku z tym dziennikarze zostaną pozwani. Matka dowiedziała się też, że udostępniając te materiały, komentując i pisząc posty o swojej sytuacji, również robi dokładnie to, co dziennikarze, czyli kłamie na temat pana Mejzy i jego działalności - kontynuowała.

22 grudnia WP opublikowała kolejne informacje dotyczące domniemanej działalności Mejzy. Jak podała, kilka dni temu w amerykańskim stanie Wyoming zlikwidowano firmę Vinci NeoClinic LLC. Miała to być amerykańska odnoga firmy Mejzy. Dziennikarze portalu przekazali, że "sprawą zainteresowali FBI", zadając amerykańskim śledczym pytania o działalność tej firmy.

W czwartek 23 grudnia Łukasz Mejza ogłosił, że podaje się do dymisji. "Wszystkie oskarżenia formułowane w moją stronę przez medialnych płatnych zabójców, są wyssane z wyjątkowo brudnego palca politycznego zleceniodawcy" - pisał na Facebooku. Teraz - jak wynika z ustaleń Wirtualnej Polski - firma Łukasza Mejzy ma kolejne kłopoty. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami ma zwrócić 100 tys. zł.