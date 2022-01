Pogoda na dziś - wtorek 18 stycznia. Wiatr rozwieje chmury

We wtorek we znaki dawać się będzie umiarkowany wiatr. Dotyczyć to będzie województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego i łódzkiego.

Temperatura. Dziś od 0 do 5 stopni

Najwyższa temperatura, do 5 stopni, zapowiadana jest w Szczecinie. Jeden stopień mniej czeka natomiast mieszkańców Gdańska. Temperatura do maksymalnie 3 stopni w ciągu dnia prognozowana jest dla województwa kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego i opolskiego. W Olsztynie, Warszawie, Łodzi i Zielonej Górze będzie do 2 stopni. W województwach śląskim, małopolskim, podkarpackim i podlaskim zapowiada się 1 stopień. Najchłodniej, 0 stopni, będzie w Kielcach.

Pogoda na dziś - 18 stycznia 2022 fot. gazeta.pl

Opady. Wiatr jeszcze nie odpuści we wschodniej i południowej Polsce

W całym kraju zapowiadane jest niemal bezchmurne niebo. W ciągu dnia więcej chmur pojawi się jedynie na wschodzie Polski. W nocy z wtorku na środę większe zachmurzenie zacznie napływać od zachodu. Opady deszczu ze śniegiem prognozowane są we wtorek w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim oraz w południowych powiatach Małopolski i Podkarpacia. Na zachodzie wiatr słaby, na wschodzie, południu i w centralnej Polsce umiarkowany w porywach do silnego. W większości kraju będzie wiać w porywach do 50-60 km/h. Na Lubelszczyźnie i w górach porywy będą dochodzić już do 70 km/h.

Ostrzeżenia IMGW. Możliwe oblodzenia

Z prognozy ostrzeżeń Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że na wtorek 18 stycznia 2022 roku mogą zostać wydane alerty pierwszego stopnia dotyczące oblodzeń. Trudne warunki na drogach i chodnikach spodziewane są w województwach kujawsko-pomorskim, mazowieckim, świętokrzyskim, śląskim, opolskim i dolnośląskim. Właśnie w tych regionach spodziewane są marznące opady deszczu.

