Warszawa. Tir przewrócił się na auto osobowe podczas burzy śnieżnej

Jak podaje Radio ZET, wypadek miał miejsce w trakcie burzy śnieżnej, która przeszła w poniedziałek 17 stycznia przez Warszawę. - W wyniku silnego podmuchu wiatru tir spadł na samochód osobowy. W obu pojazdach znajdowało się po jednej osobie - przekazał kapitan Wojciech Kapczyński z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Warszawa. Ciężarówka przewróciła się na osobówkę. Nikomu nic się nie stało

Do zdarzenia doszło na ulicy Puławskiej w Warszawie. Jak jednak dodał kpt. Kapaczyński, kierowcy tira i osobówki wydostali się z pojazdów o własnych siłach. Nie potrzebowali oni też hospitalizacji.

Z powodu upadku ciężarówki na samochód oraz jezdnię jeden pas jezdni w kierunku Piaseczna został zablokowany. Na miejsce wezwana została grupa, która będzie próbowała podnieść tira z drogi.

Poza tym doszło do wypadku przy budowie stacji metra na Bemowie. Jak informuje tvnwarszawa.pl, podmuch wiatru porwał przęsło wygradzające jedno z wejść i zepchnął je na tramwaj, który zatrzymał się na ulicy Górczewskiej. W zdarzeniu ranny został jeden pracownik.

- Około godziny ósmej pracownicy wykonywali prace związane z zabezpieczeniem wygrodzeń przy budowie. Jeden z pracowników niestety nieszczęśliwie upadł w okolicy torowiska tramwajowego. Na tę chwilę mamy informację, że pracownik ma załamaną rękę. Nie stwierdzono u niego dodatkowych obrażeń - przekazał portalowi Bartosz Sawicki, rzecznik prasowy firmy Gulermak.

Do godziny 11 warszawscy strażacy zanotowali ok. 50-60 interwencji w związku z burzą śnieżną ale też bardzo silnymi porywami wiatru. Zgłoszenia dotyczyły głównie połamanych drzew i gałęzi, które lądowały na chodnikach, drogach i samochodach. Do tej pory nie odnotowanego żadnego przypadku osoby rannej.

"Do godziny 9:30 w poniedziałek 17 stycznia 2022 roku straż pożarna otrzymała 1072 zgłoszenia dotyczące usuwania skutków silnego wiatru. Najwięcej zgłoszeń odnotowano w województwach: zachodniopomorskim - 314, pomorskim - 249 i warmińsko-mazurskim - 149. Następnie są to zgłoszenia z: woj. mazowieckiego - 139, woj. kujawsko-pomorskiego - 98, woj. wielkopolskiego - 44 i woj. podlaskiego - 22.