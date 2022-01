Awarię kolektora w oczyszczalni ścieków "Czajka", do której doszło w sierpniu 2020 roku, przebadali eksperci z Politechniki Krakowskiej na zlecenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie. Okazało się, że awaria była skutkiem złego zaprojektowania rurociągów w 2006 roku - poinformowało Radio ZET.

Przyczyną awarii w oczyszczalni ścieków "Czajka" były źle zaprojektowane rurociągi

Projektanci założyli, że rury będą szczelne przez wiele lat, jednak nadmiar wody, który się zgromadził oraz nieszczelność doprowadziły do awarii. Wszystko przez niezaplanowanie odpowiedniego drenażu,

- Wskutek braku takiego drenażu wyciek ścieków z rurociągu wytworzył krytyczny poziom ciśnienia na zewnątrz nitki B. Doprowadziło to do jej zniszczenia. Gwałtowny wyciek ścieków wyniósł płytę dociążającą, a także uszkodził nitkę A. Co ważne, nitka B była sprawdzana w ramach przeglądu kilka dni przed awarią, a kontrola nie wykazała żadnych nieprawidłowości - wyjaśili eksperci cytowani przez onet.pl.

Teraz MPWiK musi złożyć zawiadomienie do prokuratury w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa. - Składamy zawiadomienie do prokuratury. To nasz obowiązek - przekazała "Gazecie Wyborczej" Renata Tomusiak, prezeska Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Zaznacza: - Zawiadomienie składamy "w sprawie" a nie "przeciwko komuś". To rolą prokuratury i sądu będzie określić, czy komuś należy przypisać winę - dodała.

Prokuratura Regionalna w Warszawie wszczęła już wcześniej śledztwo w tej sprawie, o czym informowaliśmy w Gazeta.pl na początku września 2020 roku. "Prokuratura Regionalna w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie niedopełniania obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy publicznych" - cytował wówczas śledczych z prokuratury portal wpolityce.pl.

"Zawiadamiający [MPWiK - red.] wniósł o podjęcie czynności zmierzających do zweryfikowania, czy do awarii nie doszło w wyniku przestępstwa. Prokuratura zleciła Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przeprowadzenie czynności mających na celu weryfikację zawiadomienia" - dodano.

Trzaskowski o awarii w "Czajce". "Cały czas sprzątamy po poprzednikach"

Awaria w oczyszczalni ścieków w 2019 roku

To nie pierwszy raz, kiedy miała miejsce awaria "Czajki". W sierpniu 2019 roku doszło do uszkodzenia warszawskiej oczyszczalnie ścieków. Zdecydowano wówczas o zrzucie nieczystości do Wisły, trafiło do niej 3 tys. litrów ścieków na sekundę. Usunięcie awarii kosztowało 45 milionów złotych.