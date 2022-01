Gdzie jest burza? Wichura, śnieg, połamane drzewa i ponad 1000 wyjazdów straży pożarnej

Zobacz wideo Aplikacje do sprawdzania pogody

- Od północy do godz. 8.15 w związku z silnym wiatrem strażacy interweniowali 532 razy - powiedział Polskiej Agencji Prasowej bryg. Karol Kierzkowski z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Po godzinie 9 straż podała zaktualizowane dane. "Do godziny 9:30 w poniedziałek 17 stycznia 2022 roku straż pożarna otrzymała 1072 zgłoszenia dotyczące usuwania skutków silnego wiatru. Najwięcej zgłoszeń odnotowano w województwach: zachodniopomorskim (314), pomorskim (249) i warmińsko-mazurskim (149).

Silny wiatr w całym kraju. Strażacy interweniowali ponad tysiąc razy. Najtrudniejsza sytuacja na Pomorzu

To właśnie w północnej części kraju, a dokładniej w województwach zachodniopomorskim i pomorskim, występuje najtrudniejsza sytuacja pogodowa. Zgodnie z alertem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, na tym obszarze wieje w porywach do blisko 120 kilometrów na godzinę. Na Bałtyku występuje sztorm o sile 10-11 stopni w skali Beauforta. Poza tym na wybrzeżu pojawiła się burza śnieżna. Pada też krupa śnieżna i sam śnieg. O wyładowaniach informują też czytelnicy Gazeta.pl z Warszawy - z Białołęki i Targówka.

"Burzowa linia szkwałowa z opadami śniegu, krupy śnieżnej, wyładowaniami i silnym wiatrem powoli przechodzi już przez Warszawę i aktualnie znajduje się na wysokości: Gniezno-Kutno-Sochaczew-Warszawa-Sokołów Podlaski-Siemiatycze" - napisało IMGW po godzinie 10.

Jak dodaje portal naszemiasto.pl, trudna sytuacja ma miejsce między innymi w powiecie kołobrzeskim. Najwięcej interwencji strażaków na wybrzeżu dotyczy połamanych drzew i konarów. W Kołobrzegu wiatr porwał m.in. płot, który odgradzał plac budowy przy ratuszu.

Problem występuje też na kolei - nad ranem wiatr zerwał sieć trakcyjną na linii Szybkiej Kolej Miejskiej w Trójmieście, co skutkowało dużymi opóźnieniami. Sytuacja ma być już jednak opanowana. Lokalne media informują też o problemach w ruchu kolejowym w Wielkopolsce. W poniedziałek rano przewrócone drzewo zablokowało trasę między Chodzieżą i Budzyniem. W związku z tym ruch pociągów na linii Poznań-Piła oraz trasy do Pomorza Środkowego zostały wstrzymane. Do podobnej sytuacji doszło też na linii Pasłęk-Bogaczewo w województwie warmińsko-mazurskim. W regionach tych wprowadzono komunikację zastępczą.

Tak silny wiatr powoduje też przerwy w dostawach prądu. Jak przekazało Radio Gdańsk, bez prądu jest około 2,7 tysięcy domów na Pomorzu. Dotyczy to głównie gospodarstw w rejonach Słupska, Lęborka, Wejherowa oraz Kartuz.

W województwie warmińsko-mazurskim połamane drzewa i konary uniemożliwiają przejazd lokalnymi drogami. Sytuacja taka dotyczy miejscowości takich jak: Purdka, Kołbuty, Łęguty i Adamowo. Jak zapewnia straż, w wyniku wichury nikt nie został poszkodowany.

Ostrzeżenia IMGW przed wiatrem. W całym kraju alerty pierwszego i drugiego stopnia

Ostrzeżenia drugiego stopnia dotyczące silnych porywów wiatru dotyczą województw:

zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego - do godziny 16;

pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego - do godziny 18;

warmińsko-mazurskiego, podlaskiego - do godziny 22;

mazowieckiego - do godziny 23;

lubelskiego - do wtorku 18 stycznia do godziny 3.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed wiatrem dotyczą województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego do godziny 17-19.

