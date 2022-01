Małgorzata Zarychta-Surówka nie żyje. Radna PiS ze Śląska zmarła z powodu COVID-19

Zobacz wideo Poznań: 27-latek atakował strzykawką

O śmierci Małgorzaty Zarychty-Surówki poinformował w niedzielę 16 stycznia marszałek województwa śląskiego. Miała 57 lat.

"Z głębokim żalem przyjąłem dziś rano informację o odejściu od nas Małgorzaty Zarychty-Surówki, radnej sejmiku. Przegrała walkę z covid. Małgosia była wspaniałą osobą, zawsze aktywnie zabiegała o region. W imieniu zarządu i sejmiku składam wyrazy współczucia rodzinie i bliskim" - napisał na Twitterze marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski. Pod jego postem pojawiły się kondolencje od użytkowników portalu i mieszkańców województwa.

W połowie tygodnia o złym stanie polityczki informowała także jej córka. "Mama jest w stanie ciężkim w Szpitalu w Piekarach na OIOMIE. Proszę o modlitwę" - pisała.

Małgorzata Zarychta-Surówka nie żyje

Małgorzata Zarychta-Surówka urodziła się w 1965 roku. Ukończyła Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Sprawowała urząd radnej sejmiku śląskiego, wykładała również prawo gospodarcze i prowadziła własną kancelarię prawną - specjalizowała się w obsłudze prawnej jednoosobowych spółek Skarbu Państwa. Ponadto pracowała jako radczyni prawna w Polskiej Hucie Stali S.A. w Dąbrowie Górniczej oraz w Hucie Bankowa sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej oraz była szefową obsługi prawnej "ArcelorMittal Poland", a w oddziałach w Dąbrowie Górniczej i Sosnowcu prowadziła doradztwo prawne dla jednostek administracji.

Została wpisana na listę osobowości Leksykonu „Who is who" w Polsce. Od 2006 roku była członkinią Prawa i Sprawiedliwości. W ostatnich wyborach do sejmiku śląskiego zdobyła 6804 głosów.

