Pogoda na dziś - poniedziałek 17 stycznia. Silny wiatr w całym kraju, maksymalnie 3 stopnie

W poniedziałek rano niebo nad całym krajem przykryją gęste chmury, które przyniosą przelotne opady deszczu - na północy, zachodzie i w centrum, deszczu ze śniegiem - na Podlasiu, oraz śniegu w woj. śląskim, małopolskim i świętokrzyskim. Temperatura wyniesie od 1-2 na południu i wschodzie, przez 3-4 na zachodzie i w regionach centralnych, do 5 na północy.

W ciągu dnia duża szansa na rozpogodzenie na Pomorzu, Pomorzu Zachodnim i na Kujawach. Przejaśnienia możliwe także na Podlasiu, w Wielkopolsce i w Lubuskiem. Na południu spodziewany jest deszcz, a bliżej wschodu - także deszcz ze śniegiem. Termometry pokażą 1-2 stopnie na wschodzie i południowym wschodzie, 3 stopnie w centrum i 4-5 w na północy Polski.

Po południu i wieczorem pochmurnie będzie już tylko na wschodzie, na Mazowszu i w Łódzkiem. Temperatura na krańcach wschodnich spadnie do -1 stopnia. W pozostałej części kraju maksymalnie 1 stopień powyżej zera.

Pogoda na 16 stycznia. Alerty IMGW. Silny wiatr w całej Polsce

IMGW wydał ostrzeżenia drugiego i pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dla całego kraju. Drugi stopień zagrożenia obowiązuje w województwach:

pomorskim i kujawsko-pomorskim - ważne do godz. do godz. 18 w poniedziałek;

warmińsko-mazurskim - ważne do godz. 21 w poniedziałek;

podlaskim - ważne do godz. 22 w poniedziałek;

mazowieckim - ważne do godz. 23 w poniedziałek;

lubelskim - ważne do godz. 3 we wtorek;

łódzkim i wielkopolskim - do godz. 16-17 w poniedziałek

lubuskim - ważne do godz. 14 w poniedziałek.

Z kolei w woj. dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim pierwszy stopień zagrożenia będzie obowiązywał do godz. 17-19 w poniedziałek.

W centrum prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 100 km/h, zaś na północy o średniej prędkości od 50 km/h do 70 km/h, w porywach do 100 km/h, lokalnie w pasie nadmorskim do 110 km/h. Wiatr powieje z kierunków północno-zachodniego i zachodniego. Najsilniejsze porywy wiatru na północy wystąpią w godzinach porannych i przed południem. W głębi lądu silny wiatr rozpocznie się po północy.