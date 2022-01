Pogodowy armagedon nad Polską. Porywy wiatru do 110 km/h, sztorm i zamiecie śnieżne

"Uwaga! Wieczorem, w nocy i jutro silny wiatr (16/17.01). Możliwe utrudnienia komunikacyjne i przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz wolno stojące rzeczy" - czytamy w alercie RCB, który został rozesłany do mieszkańców aż dziesięciu województw - zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego oraz lubelskiego. Porywy wiatru mogą osiągnąć nawet 110 kilometrów na godzinę.

REKLAMA

Zobacz wideo Pancerne Leopardy skaczące w śniegu

Noc będzie niebezpieczna. IMGW ostrzega

Niż Gerhild znad Skandynawii namiesza w pogodzie przez najbliższe trzy dni. Od niedzielnej nocy do wtorku na terenie całego kraju obowiązywać będą alerty pierwszego i drugiego stopnia, ostrzegające przed porywistym wiatrem. Najgroźniej będzie na północy i wschodzie kraju, gdzie może wiać nawet do 100 km/h. Mogą tam wystąpić również zawieje śnieżne. Na Wybrzeżu Wschodnim miejscami przekroczone mogą zostać stany alarmowe. Alerty hydrologiczne wzdłuż Wybrzeża będą ważne od godziny 23 w niedzielę do godziny 8 we wtorek. Ostrzeżenia drugiego stopnia wydane zostały też dla okolic Żuław i Zalewu Wiślanego - przewiduje się wzrost poziomów wody do stanów ostrzegawczych oraz powyżej. Alerty będą ważne od godz. 5 w poniedziałek do godz. 9 we wtorek. Nocą w górach wystąpią natomiast zawieje i zamiecie śnieżne.

Pakistan. Burza śnieżna zabiła 21 osób. Ogłoszono stan klęski żywiołowej

"Prognozuje się wystąpienie silnego i bardzo silnego wiatru o średniej prędkości od 50km/h do 70km/h, w porywach do 100km/h, w pasie nadmorskim lokalnie w porywach do 110km/h, z zachodu i północnego zachodu" - podaje IMGW na Twitterze.

Armagedon pogodowy. Prognoza zagrożeń na poniedziałek

W nocy z niedzieli na poniedziałek porywy wiatru będą zakłócały nocny wypoczynek, "przyczyniając się do pogorszonego samopoczucia już od godzin porannych" - czytamy na Twitterze. W ciągu dnia pogoda będzie dynamiczna, co może bardzo niekorzystnie wpływać na nastrój i sprawność psychofizyczną.

Prognoza zagrożeń IMGW. Żółte i pomarańczowe alerty przed silnym wiatrem

W poniedziałek ostrzeżenia drugiego stopnia przed silnym wiatrem obejmą województwo warmińsko-mazurskie, północne powiaty woj. pomorskiego i zachodniopomorskiego. IMGW zastrzega, że alerty mogą zostać rozszerzone o województwa: podlaskie, mazowieckie oraz lubuskie. W pozostałych regionach możliwe są alerty pierwszego stopnia - podaje instytut.