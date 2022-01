Pogoda na dziś - niedziela 16 stycznia. Silny wiatr w całym kraju. Na Pomorzu w porywach do 90 km/h

W niedzielę nad Polskę nasunie się układ frontów związany z niżem znad północnej Skandynawii. Przejściowo napłynie nieco cieplejsze powietrze polarne morskie - prognozują synoptycy IMGW. Dzień zapowiada się pochmurnie. Większe przejaśnienia możliwe w centralnej Polsce. Na północy i północnym wschodzie przewidywane są słabe opady deszczu - na Warmii i Mazurach oraz Podlasiu początkowo możliwy deszcz ze śniegiem. Rano lokalnie wystąpi marznąca mgła, ograniczająca widzialność do 200 metrów.

Pogoda w niedzielę 16 stycznia. Maksymalnie 3 stopnie

Rano najchłodniej będzie w regionach południowo-wschodnich, -3/-2 stopnie Celsjusza. Termometry w pozostałej części kraju odnotują niewiele wyższą temperaturę, -1/0 stopni. W ciągu dnia temperatura wyniesie -1 stopień na Podlasiu, 0-1 w centrum, na północy i zachodzie, do maksymalnie 2-3 na krańcach południowych. Po południu i wieczorem wciąż najzimniej będzie w okolicy Suwałk i Białegostoku, ale także Lublina i Rzeszowa - tam -2/-1 stopni. W centrum kraju na termometrach zobaczymy zero stopni, w pasie od Pomorza przez Kujawy i Wielkopolskę po Dolny Śląsk i południową część Lubuskiego 1 stopień, a na Pomorzu Zachodnim 2 stopnie.

Silny wiatr w całej Polsce. Prognoza zagrożeń IMGW

IMGW wydał prognozę zagrożeń przed silnym wiatrem: pierwszego stopnia - dla większości województw, i drugiego stopnia - dla Wybrzeża oraz Warmii i Mazur. Stopień pierwszy oznacza wiatr o średniej prędkości 70-72 km/h lub porywy wiatru do 65-90 km/h, a stopień drugi - wiatr o średniej prędkości 72-90 km/h lub porywy wiatru do 90-115 km/h. Prognoza obowiązuje do godz. 7:30 w poniedziałek 17 stycznia.

