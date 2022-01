Dębno. Strażak oddał swoją maskę tlenową dzieciom. Trafił do szpitala

Zobacz wideo Poznań: 27-latek atakował strzykawką

W piątek 14 stycznia wybuchł pożar w bloku przy ul. Jana Pawła II w Dębnie (woj. zachodniopomorskie). Służby otrzymały zgłoszenie po godz. 12. Kiedy straż pożarna przybyła na miejsce, z okna na drugim piętrze wydobywał się ogień i dym, który w szybkim tempie się rozprzestrzeniał. Funkcjonariusze od razu ruszyli do akcji i ewakuowali mieszkańców przez balkony przy pomocy podnośnika - dowiadujemy się z relacji zamieszczonej na Facebooku przez Wypadki i Pożary w Zachodniopomorskim. Udało się uratować wszystkich mieszkańców. Jedna osoba została poparzona, w związku z czym trafiła do szpitala - to właśnie w jej mieszkaniu wybuchł pożar - podaje tvn24.pl.

Dębno. Strażak oddał swoją maskę tlenową dzieciom. Sam zatruł się dymem

Hospitalizacji wymagał też jeden ze strażaków będący również piłkarzem czwartoligowego klubu MKS Dąb Dębno Łukasz Grysiak. W trakcie służby mężczyzna uratował dwoje dzieci, za co zapłacił zdrowiem i trafił do szpitala w Szczecinie. "Łukasz oddał swoją maskę z tlenem dzieciom i przetransportował ich na dół. Gryciu podtruł się dymem i trafił do szpitala. Życzymy Tobie dużo zdrowia!" - napisał klub z Dębna w mediach społecznościowych.

Dzieci zostały uratowane z jednego z mieszkań na czwartym piętrze, które również wypełniło się dymem i ogniem. Znajdowała się tam babcia z wnukami. Jak informuje portal chojna24.pl,strażak Łukasz Grysiak ruszył na pomoc i bezpiecznie sprowadził ich na dół - jedno dziecko zostało ewakuowane klatką schodową, a drugie wraz ze starszą kobietą podnośnikiem. Ponadto użyczył swojego aparatu tlenowego, który umożliwia oddychanie funkcjonariuszom podczas akcji ratunkowych w płonących pomieszczeniach. Niestety sam zatruł się dymem i trafił do szpitala w Szczecinie. Jego stan jest stabilny.

- Cieszę się, że dzieci i ich babcia zostały uratowane. To dla mnie najważniejsze - powiedział Łukasz Gryciak. Moment ewakuacji został nagrany przez jednego ze świadków, a film szybko trafił do sieci.

