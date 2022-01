Ząbkowice Śląskie. Tragiczny wypadek na DK8. Nie żyje kierowca ambulansu [ZDJĘCIA]

Do tragicznego wypadku doszło w piątek przed godz. 22 na drodze krajowej nr 8, między miejscowościami Braszowice i Bardo, niedaleko Ząbkowic Śląskich (dolnośląskie). Policja podaje, że 51-letni kierowca ambulansu "na skrzyżowaniu drogi z nieustalonych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w bok stojącego na pasie do lewoskrętu osobowego chevroleta, a następnie zderzył się czołowo z ciężarówką z naczepą, by zatrzymać się na przydrożnych barierkach".

Wypadek na DK nr 8. Kierowca ambulansu zginął na miejscu. Pozostali kierowcy byli trzeźwi

51-latek zginął na miejscu, a jego pasażer trafił do szpitala. 49-letni kierowca osobówki i 27-letni Ukrainiec kierujący ciężarówką byli trzeźwi. Ich również przewieziono do szpitala, ale po opatrzeniu zostali zwolnieni do domu. Okoliczności i przyczyny wypadku będą wyjaśniane przez prokuraturę i policję - zrelacjonowała w sobotę st. asp. Katarzyna Mazurek z KPP w Ząbkowicach Śląskich. DK nr 8 na odcinku Braszowice do skrzyżowania do miejscowości Przyłęk była całkowicie zablokowana. Zorganizowane zostały objazdy, na które kierowali policjanci.

Rzeczniczka dodała, że minionej doby na terenie powiatu ząbkowickiego zgłoszono sześć zdarzeń drogowych, z czego dwa miały miejsce na drodze krajowej "ósemce". Policja kolejny raz apeluje do kierowców o rozsądek i ostrożność na drodze.

"Zmienne warunki atmosferyczne, jakie panują w ostatnich dniach, wymagają zachowania wyjątkowej ostrożności, a przede wszystkim zdjęcia nogi z gazu! Jedźmy ostrożnie. Za kierownicą wystarczy zaledwie chwila nieuwagi, by doszło do tragedii" - zakończyła komunikat st. asp. Mazurek.

