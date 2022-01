Wielkopolskie. Brawurowa jazda kosztowała kierowcę 3500 zł mandatu i 16 punktów karnych [WIDEO]

Zobacz wideo Poznań: 27-latek atakował strzykawką

Do zdarzenia doszło 4 stycznia. Kamera samochodowa jednego z uczestników ruchu drogowego zarejestrowała jak kierowca, pędząc ul. Poznańską w Gostyniu (woj. wielkopolskie), wyprzedzał inne pojazdy. Ponadto mężczyzna o mało nie spowodował wypadku i nie uderzył w motorowerzystę.

Gostyń. Wyprzedzał na skrzyżowaniu i przejściu dla pieszych. Zapłaci 3500 złotych

- Kamera zarejestrowała niebezpieczny manewr kierującego Fiatem Stilo, który wyprzedzał na skrzyżowaniu i przejściu dla pieszych, czym spowodował zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla kierującego motorowerem. Na szczęście kierujący jednośladem zachował szczególną ostrożność i to uratowało go od ciężkich obrażeń, do jakich mogło dojść gdyby nie jego czujność - poinformował asp. sztab. Monika Curyk, oficer prasowy KPP w Gostyniu.

Okazało się, że kierowca Fiata to 31-letni mieszkaniec Gostynia. Szybko został namierzony i otrzymał mandat w wysokości w 3500 zł oraz 16 punktów karnych.

Jesienią 2021 roku Sejm przyjął nowelizację ustawy, która ma pomóc w walce z niebezpiecznymi zachowaniami na drogach. Od nowego roku obowiązuje nowy taryfikator, który zakłada podwyższenie mandatów za wykroczenia popełniane przez kierowców. Przewiduje on nawet pięć tysięcy złotych za przekroczenie prędkości, 1500 złotych za wymuszenie pierwszeństwa przed pieszym, czy za jazdę po chodniku.

Za przekroczenie prędkości o ponad 30 km/h - od nowego roku kierowcy płacą 800 zł.

Jeśli w ciągu dwóch lat kierowca dwukrotnie popełni to samo wykroczenie - będzie musiał zapłacić dwa razy więcej - czyli 1600 złotych.

Za krycie sprawców przekroczenia prędkości - grozi mandat w wysokości do 8 tys. złotych dla właściciela pojazdu.

Za spowodowanie kolizji - mandat zostanie wystawiony na wysokość do 1 500 zł.

Za spowodowanie kolizji pod wpływem alkoholu - mandat karny w porównaniu z 2021 rokiem wzrósł o tysiąc złotych - do 2 500 zł.

Za wyprzedzanie na zakazie - mandat wynosi 1 000 złotych.

Za kierowanie pojazdem mechanicznym bez uprawnień - kierowca zapłaci 1 500 zł.

Za wjazd na szlaban kolejowy podczas opuszczania zapory - mandat wyniesie 2 000 zł.

Mandat za wymijanie lub wyprzedzanie na przejściu dla pieszych pojazdu, który zatrzymał się, aby przepuścić pieszego, wyniesie co najmniej 1 500 złotych;

1 500 złotych mandatu zapłaci też kierowca, który jechał po chodniku lub wzdłuż przejścia dla pieszych.

Za popełnienie wyżej wymienionych wykroczeń dwa razy w ciągu dwóch lat, mandat będzie dwukrotnie wyższy.

