Tatry. Trwa trzeci dzień poszukiwań Andrzeja Śmietany. Znaleziono plecak, który mógł należeć do turysty

59-letni Andrzej Śmietana ostatni raz był widziany w Tatrach Zachodnich pomiędzy Wołowcem a Starorobociańskim Wierchem. Mężczyzna chciał przejść grań od Grzesia do Starorobociańskiego Wierchu.

Tatry. Trzeci dzień poszukiwań zaginionego turysty Andrzeja Śmietany

59-latek w środę 12 stycznia samotnie wyruszył w góry. Rodzina mężczyzny poinformowała ratowników, że nie wrócił do domu, nie nawiązał też kontaktu z nikim z bliskich. "Poszukiwany Andrzej Śmietana lat 59, na nogach miał raki, posiadał prawdopodobnie kijki trekingowe. Miał się udać na grań od Grzesia do Starorobociańskiego Wierchu. Kto spotkał podobną osobę na tej grani w dniu 12. 01. 2022. proszony jest o kontakt z TOPR" - apeluje na Facebooku Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Jak podaje IAR, ratownicy górscy już trzeci dzień poszukują zaginionego turysty Andrzeja Śmietany, który ostatni raz był widziany w Tatrach Zachodnich. Są wspierani przez ratowników ze słowackiej strony. W piątek słowaccy ratownicy przeszukiwali obszar głównej grani grzbietu i rejony Dolin Jamnickiej, Raczkowej, Bystrej oraz Kamienistej - to właśnie w jednym z tych miejsc odnaleźli plecak, który mógł należeć do mężczyzny. Do działań po obu stronach zaangażowane zostały śmigłowce oraz drony.

- Lokalizacja jego telefonu komórkowego wykazała, że telefon logował się w słowackiej sieci w ciągu poprzedniego dnia. Dlatego poszukiwania rozpoczęły się również po słowackiej stronie Tatr. O współpracę poproszono Zespół Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Słowackiej, który zabrał na pokład śmigłowca ratowników HZS. Część ratowników została rozmieszczona w terenie, a kolejni ratownicy HZS przeszukiwali wskazane terytorium z powietrza - poinformowała Horska Zachranna Służba, cytowana przez portal Zakopane Nasze Miasto.

Poszukiwania prowadziło również 24 ratowników TOPR, jednak ze względu na pogodę zostały one przerwane.

Trudna sytuacja w Tatrach. Drugi stopień zagrożenia lawinowego

Jak podaje IAR, w Tatrach obowiązuje drugi- umiarkowany stopień zagrożenia lawinowego. Warunki do uprawiania turystyki w wyższych partiach gór są bardzo trudne, jest bardzo ślisko, zalegający na szlakach śnieg jest twardy i zmrożony, a powyżej 2 tysięcy metrów nad poziomem morza, pokrywa go dodatkowo gruba warstwa lodu. Poruszanie się w warunkach zimowych, w wyższych partiach Tatr, wymaga dużego doświadczenia w zimowej turystyce górskiej oraz odpowiedniego sprzętu. Na niżej położonych szlakach i drogach dojściowych do schronisk występują oblodzenia.

Tatrzański Park Narodowy apeluje o niewchodzenie na taflę Morskiego Oka. Lód w wielu miejscach jest cienki, może się załamać. Warunki do uprawiania turystyki narciarskiej są także bardzo trudne. Pokrywa śnieżna jest zbyt cienka, szczególnie na niżej położonych szlakach. Narciarze mogą natomiast od kilku dni korzystać z wyciągu i stoku w Kotle Gąsienicowym.