Warszawska aktywistka miała wypadek na Dominikanie. Została potrącona przez autobus

Warszawska aktywistka Marta Janecka została potrącona przez pędzący autobus. Do wypadku doszło w nocy z 8 na 9 stycznia na Dominikanie. "W wyniku wypadku trafiła do szpitala w ciężkim szoku hipowolemicznym, z urazem brzucha i miednicy, doznała licznych złamań lewej kości ramiennej, miednicy, prawej kości udowej i skomplikowanej rany otwartej lewego kolana ze znaczną utratą krwi. Ma zachłystowe zapalenie płuc, ma ciężką niedokrwistość w wyniku utraty dużej ilości krwi, ma ciężkie odwodnienie, jest wprowadzona w stan śpiączki farmakologicznej, zaintubowana" - czytamy na stronie zbiórki, która została zorganizowana przez bliskich poszkodowanej, aby pokryć koszty leczenia, rehabilitacji, a przede wszystkim transportu Marty do Polski.

"Marta nadal przebywa w śpiączce, jest po kilku transfuzjach krwi, nadal zaintubowana, lekarze podają jej coraz mniej tlenu, żeby podjęła próbę samodzielnego oddychania" - czytamy w zaktualizowanej relacji z 13 stycznia.

Rodzina i przyjaciele zebrali już ponad 300 tys. zł, które wpłaciło ponad pięć tysięcy osób m.in. politycy, organizacje kulturalne czy aktywiści. Mimo tak dużej kwoty to nadal za mało, bo potrzebne jest aż 500 tys. zł.

LINK DO ZBIÓRKI ZNAJDZIESZ TUTAJ.

Wypadek polskiej aktywistki na Dominikanie. Kim jest Marta Janecka?

Marta Janecka jest polską aktywistką, która działa na rzecz kultury. 30-latka zaangażowana była w funkcjonowanie żydowskiego centrum edukacyjno-kulturalnego - Jewish Community Centre - w Warszawie, gdzie organizowała zajęcia ze sztuki dla dzieci. Ponadto brała czynny udział w Ogólnopolskim Strajku Kobiet, w obronie środowiska LGBT czy Warszawskiej Paradzie Równości. Pomagała w otwarciu Baru Studio, który mieści się w wyjątkowej lokalizacji - na Placu Defilad i sąsiaduje bezpośrednio z teatrem o tej samej nazwie imienia Stanisława Ignacego Witkiewicza w Pałacu Kultury i Nauki. Z wykształcenia jest scenografem, czym zajmuje się również zawodowo. Pracowała m.in. na planie serialu Polsatu "Komisarz Mama" i "Mecenas Porada", a także w obu wersjach (pełnometrażowej i serialowej) "Bad Boya" Patryka Vegi.

