Dziennik Orlenu wydał kalendarz. Środa Popielcowa przypada w sobotę, a tłusty czwartek w niedzielę

"Dziennik Zachodni" tradycyjnie wydał kultowy już kalendarz z rysunkami Gwidona Miklaszewskiego. Tym razem okazało się, że zawiera on liczne błędy, które błyskawicznie wychwycili internauci.

Tłusty czwartek w kalendarzu dziennika przypada w niedzielę 20 lutego, ostatki (ostatni wtorek przed Środą Popielcową) są w piątek 25 lutego a Środa Popielcowa w sobotę 26 lutego. Niektórzy komentujący stwierdzają, że wydanie kalendarza w takiej formie to "przykład totalnego nieudacznictwa".

Internauci komentują wpadkę Dziennika Zachodniego

Wśród licznych komentarzy, które pojawiły się pod postem w mediach społecznościowych większość dotyczy jakości dziennikarstwa w Polska Press. Zdaniem internautów wpadek jest więcej.

"W Opolu dziś poszło o podwyżce ceny 'gazów'. Także tego, uważajcie na gazy" - pisze jeden z internautów.

"Dałem lajka, ale tak naprawdę to jest przykre, że gazeta, w której spędziłem kawał życia (a długie lata się z nią utożsamiałem) staje się synonimem totalnego nieudacznictwa" - dodaje dziennikarz Marek Michalski.

"Taka piosenka Młynarskiego jest: Co by tu jeszcze..." - ironizuje internautka.

Orlen przejął Polska Press

W kwietniu w zarządzie Polska Press znalazła się prawicowa dziennikarka Dorota Kania. Swoją karierę rozpoczynała w Radiu Plus, "Życiu Warszawy", "Gazecie Polskiej", "Wprost" oraz TVP. W 2017 roku została redaktorką naczelną Telewizji Republika, zarządzała także krajowym działem "Gazety Polskiej Codziennie". W maju na czele spółki stanął Tomasz Przybek, w przeszłości m.in. członek rady nadzorczej Ruchu i prezes spółki Fratria (wydawca tygodnika "Sieci").

W marcu grupa wydawnicza Polska Press formalnie stała się własnością PKN Orlen. Ofertę kupna wydawnictwa - jednej z największych grup wydawniczych w naszym kraju - Orlen złożył jego właścicielowi - niemieckiemu holdingowi Verlagsgruppe Passau - 7 grudnia ubiegłego roku, zawierając z nim umowę przedwstępną.

"Dzięki transakcji zyskamy dostęp do 17,4 mln użytkowników portali wchodzących w skład Grupy. Pozwoli nam to skutecznie wspierać sprzedaż i rozbudowywać narzędzia big data. To kluczowe zasoby w kontekście planowanego rozwoju sieci detalicznej" - napisał wówczas Daniel Obajtek.