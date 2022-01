41-latek z Sosnowca obecnie jest podejrzewany o popełnienie siedmiu przestępstw. Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu prowadzi postępowanie, w którym mężczyzna jest oskarżony o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, drugi zarzut nie został ujawniony przez prokuraturę, a trzeci dotyczy przestępstwa seksualnego na szkodę innego dziecka - poinformowała we wrześniu prokuratura.

REKLAMA

Zobacz wideo Katowice. Policjanci zatrzymali 41-letniego mieszkańca Sosnowca, który przyznał się do zabójstwa 11-letniego Sebastiana

Prokuratura postawiła kolejne zarzutu podejrzanemu o zabójstwo 11-letniego Sebastiana

Prokuratura postawiła optykowi z Sosnowca cztery nowe zarzuty. - Kolejne przedstawione podejrzanemu zarzuty dotyczą dwóch czynów o charakterze pedofilskim na szkodę kolejnego małoletniego poniżej lat 15. Dwa ostatnie czyny, szósty i siódmy, są związane z pozyskaną przez prokuratora opinią biegłego z zakresu informatyki śledczej. W trakcie badania zabezpieczonych dysków komputerów biegły ujawnił pornografię dziecięcą w postaci ponad 200 zdjęć i nielegalne oprogramowanie komputerowe - przekazał w czwartek Polskiej Agencji Prasowej rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu Waldemar Łubniewski, którego cytuje radio RMF FM.

Przeczytaj więcej podobnych informacji z kraju na stronie głównej Gazeta.pl.

Lublin. Ogromny podświetlany krzyż oślepia mieszkańców osiedla [ZDJĘCIA]

Katowice. Policja schwytała podejrzanego o zabójstwo 11-letniego Sebastiana

22 maja 2021 roku funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach otrzymali zgłoszenie w sprawie zaginięcia 11-letniego Sebastiana. Jak przekazali śledczy, chłopiec bawił się na placu zabaw, jednak nie wrócił do domu o wyznaczonej godzinie. Jego matka miała z nim ostatni kontakt o godzinie 19, wysłał wówczas do niej SMS-a z prośbą o zgodę na powrót do domu pół godziny później. Policja rozpoczęła poszukiwania chłopca.

Na jednym nagrań, które badali funkcjonariusze, zauważono biały samochód, który poruszał bardzo wolno w rejonie miejsca zamieszkania 11-latka. Śledczym udało się wówczas ustalić, że pojazd należy do 41-letniego optyka z Sosnowca. Mężczyzna został zatrzymany na placu budowy domu, na którym zostało ukryte ciało chłopca. Zwłoki dziecka leżały pod wybudowanym garażem, mężczyzna miał zamiar je zabetonować.

Zabójstwo 11-latka. "W tej samej okolicy obcy mężczyzna gonił moją córkę"

41-latek był przesłuchiwany w sprawie zabójstwa chłopca przez prokuraturę 14 razy, za każdym razem przyznał się do winy i składał wyjaśnienia. Mężczyzna twierdził, że porwał Sebastiana "przez pomyłkę", a później bał się, że chłopiec go wyda.