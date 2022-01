Zobacz wideo Zielona Góra. Nietypowa interwencja policji, która musiała przegonić dziki z miejskiego parku

Portal wildmen.pl opisał przypadek polowania, podczas którego doszło do bardzo niebezpiecznego zdarzenia. Jeden z myśliwych został poturbowany przez spłoszonego byka jelenia.

REKLAMA

Zapadł wyrok ws. zabicia Ponga. Myśliwy twierdził, że pomylił go z dzikiem

Lubelskie. Spłoszony jeleń poturbował myśliwego. Mężczyzna musiał przejść poważną operację

Do zdarzenia doszło w połowie grudnia w obwodzie warszawskiego koła łowieckiego "Pogoń", które dzierżawi łowisko w okręgu chełmskim (woj. lubelskie). Podczas zbiorowego polowania spłoszony byk jelenia uderzył porożem jednego z myśliwych. Opierak trafił w jego oko, przebijając oczodół. Mężczyzna musiał przejść poważną operację. Okazało się jednak, że mięśnie i nerwy oka są całe, a opuchlizna zaczęła się zmniejszać.

Całe zderzenie zostało zarejestrowane kamerką, którą myśliwy miał przyczepioną do głowy. Jak bowiem czytamy na portalu, mężczyzna jest blogerem i liczył na sfilmowanie zwierząt z bliskiej odległości.

Więcej aktualnych wiadomości z kraju znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Postrzelenie 14-latka na polowaniu. Ranić miał go dyrektor szkoły

Polowanie na jelenie w Polsce

Polowania na jelenie w Polsce odbywają mogą się odbywać w formie zbiorowej, polują także indywidualni myśliwi. Okres polowań na byki trwa od 21 sierpnia do końca lutego, na cielęta od 1 września do końca lutego, natomiast okres polowania na łanie trwa od 1 września do 15 stycznia. Wyróżnia się trzy rodzaje uprawnień - podstawowe, selekcjonerskie i sokolnicze. By móc polować na byki jeleni, konieczne jest posiadanie uprawnień selekcjonerskich, które umożliwiają odstrzał wszystkich zwierząt łownych.