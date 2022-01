"Jak dowiedziałem się nieoficjalnie Mariusz Z. nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów. W prokuraturze czekała już na niego jego prawniczka" - napisał na Facebooku dziennikarz i pisarz Piotr Krysiak. Później informację o zatrzymaniu i zarzutach wobec dziennikarza potwierdził też portal Onet.pl w Sądzie Okręgowym w Warszawie.

Kim jest Mariusz Z.? Znany dziennikarz zatrzymany w sprawie gwałtu

Jak informują dziennikarze, obecnie trwa posiedzenie aresztowe. Mariusz Z. został zatrzymany przez policję w czwartek, a następnie przewieziony do warszawskiej prokuratury, gdzie przedstawiono mu m.in. zarzut gwałtu. Mężczyźnie grozi do 12 lat pozbawienia wolności.

Mariusz Z. jest znanym dziennikarzem. Do 1981 roku pracował w warszawskiej "Kulturze". Następnie wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie został jednym z głównych komentatorów dziennika "The Detroit Free Press".

W latach 1998-2000 był współprowadzącym dwutygodnika "Komputer Świat". W 2003 roku został zatrudniony na redaktora naczelnego dziennika "Super Express". Od 2006 do 2007 roku był naczelnym tygodnika "Przekrój". W kolejnym roku pełnił funkcję redaktora naczelnego Superstacji. Prowadził tam program "Rezonans".

We wrześniu 2008 roku został wydawcą programu "Konfrontacje" w Polsacie. W następnym roku został redaktorem naczelnym serwisu redakcja.pl oraz redaktorem serwisu ObserwatorFinansowy.pl sponsorowanego przez Narodowy Bank Polski. Do 2010 roku był też jednocześnie doradcą prezesa NBP. Później pracował dla firmy kosmetycznej Inglot.

Następnie wrócił do Polsatu. Na antenie Polsat News 2 prowadził program publicystyczny "Prawy do lewego, lewy do prawego". Poza tym jest autorem kilku książek - "Vademecum dziennikarstwa" oraz "Odetchnij jeszcze raz" cykl: Elementy zbrodni (Tom 3).

Potrzebujesz pomocy?

Przemoc seksualna to każdy niechciany kontakt seksualny. Z danych UNICEF wynika, że na całym świecie tego rodzaju przemocy doświadczyło około 15 milionów nastolatek między 15. a 19. rokiem życia, ale tylko 1 procent nastolatek zwraca się z prośbą o pomoc do profesjonalisty. Badania wskazują, że u 80 proc. ofiar gwałtu rozwija się zespół stresu pourazowego (PTSD).

Pamiętaj, jeżeli Ty lub bliska Ci osoba padła ofiarą przemocy seksualnej, pomoc możesz uzyskać, dzwoniąc na Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" - 801 120 002 lub pod numer 112. Więcej informacji >>>