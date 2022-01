Onet o "gigantycznym" wycieku wojskowych danych. Gen. Pytel: Materiał wart ogromne pieniądze

Onet informuje, że dane na temat zasobów materiałowych polskiego wojska trafiły do sieci w niedzielę 9 stycznia. Dzień później wyciek miał zostać namierzony przez wojskowe Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni. Sprawa, jak czytamy w artykule, jest badana przez służby. Trwa ustalanie, w jaki sposób doszło do wycieku.

REKLAMA

Zobacz wideo Polski Ład a rozliczanie się z małżonkiem. Ekspertka odpowiada [Q&A]

Onet: Do sieci wyciekło ok. 1,7 mln wojskowych zapisów

Dane, które wyciekły, to 1 mln 757 tys. 390 zapisów. Jak wyjaśniają dziennikarze portalu, każdy zapis to "zgłoszone zapotrzebowanie każdej jednostki na sprzęt - od całych F-16, przez ciężką broń, jej części, amunicję do niej, części zamienne, po mundury, bieliznę, koce oraz sprzęt komputerowy, a nawet sztandary i dyplomy". Dzięki danym można wywnioskować, który sprzęt nie jest sprawny lub czego brakuje polskiej armii.

Kazachstan. Rosja wycofuje wojska z "misji pokojowej". Ma 10 dni

Jak mogło dojść do wycieku? Zdaniem informatora Onetu, prawdopodobnie jeden z informatyków Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy (instytucja zajmująca się zakupami dla wojska i magazynowaniem sprzętu) stworzył własny program i skopiował do niego dane z wojskowych systemów. Chodzi o informacje zawarte w Jednolitym Indeksie Materiałowym połączone z bazami danych ze Zintegrowanego Wieloszczeblowego Systemu Informatycznego Resortu Obrony Narodowej (ZWSI RON).

- Te systemy są źródłem informacji na temat wyposażenia, uzbrojenia, struktury, rodzajów amunicji, części zamiennych itp. Jeśli ktoś ma do nich dostęp, to wie wszystko o stanie naszych sił zbrojnych. Dlatego te dane nigdy nie powinny być zgromadzone w jednym miejscu. Jestem przerażony, że ktoś je w taki sposób zgrupował, a jeszcze bardziej tym, że trafiły one do sieci - mówi cytowany przez Onet wysoki rangą oficer.

- Inspektorat Wsparcia został obnażony. W tych bazach jest wszystko: od majtek po samoloty i czołgi - dodaje kolejny rozmówca portalu.

Posłuchaj podcastu Pegasus sieje postrach już od lat. Jak szpieg wszystkich szpiegów znalazł się w rękach służb? [PODCAST]

"Są to dane strategiczne, o które zabiega wywiad Rosji"

Onet wylicza dane, które można znaleźć w zapisach. W bazach są m.in. informacje na temat rodzajów oprogramowania, z którego korzysta wojsko. Znajdują się tam także informacje na temat broni i maszyn, które polska armia kupiła w innych krajach - np. izraelskie pociski przeciwpancerne Spike, niemieckie czołgi Leopard, czy amerykańskie myśliwce F-16.

- Nie znam sprawy, ale gdyby tak było, to materiał jest wart ogromne pieniądze. Są to dane strategiczne, o które zabiega wywiad Rosji. Dają one podstawę do precyzyjnego szacowania, jaki jest stan materiałowy jednostek wojskowych, jakie mamy zapasy, które jednostki są traktowane priorytetowo, a bardziej ogólnie o tym, jaka jest zdolność obronna naszego kraju. Takie dane mają szczególne znaczenie dla planowania operacji zaczepnych - komentuje w Onecie gen. Piotr Pytel, były szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Mogli fałszować certyfikaty covidowe. Żandarmeria Wojskowa zatrzymała 5 osób