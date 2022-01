Warmińsko-mazurskie. Kierowca cysterny z mlekiem miał ponad 3 promile. "Alkohol spożywał podczas jazdy"

Zobacz wideo Polski Ład. Na czym polega ulga dla klasy średniej i czy z niej zrezygnować? [Q&A]

W środę 12 stycznia ok. godz. 18.30 oficer dyżurny policji w Kętrzynie (woj. warmińsko-mazurskie) otrzymał zgłoszenie od jednego z uczestników ruchu drogowego "o tym, że na trasie Święta Lipka-Reszel pojazdem ciężarowym jedzie najprawdopodobniej pijany kierowca". Miał on poruszać się całą szerokością drogi oraz wjeżdżać na pobocza.

Warmińsko-mazurskie. Kierowca cysterny tłumaczył, że "alkohol spożywał podczas jazdy"

Mimo że policjanci kazali kierowcy pojazdu ciężarowego się zatrzymać w celu jego kontroli, ten nie reagował na żadne sygnały z ich strony. Funkcjonariusze zatem ruszyli za nim w pościg.

"Jechał cysterną bardzo brawurowo i całą szerokością jezdni, uniemożliwiając jego wyprzedzenie oraz stwarzał zagrożenie bezpieczeństwa innym uczestnikom ruchu" - czytamy w raporcie Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie. Mężczyzna zatrzymał się dopiero w Gudnikach na widok blokady, którą wystawili funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Korszach.

Przyczyny braku reakcji na sygnały szybko wyszły na jaw. Okazało się, że 28-letni kierowca jest kompletnie pijany, a badania wykazały ponad 3 promile alkoholu w jego organizmie. "Mężczyzna tłumaczył, że alkohol spożywał podczas jazdy. Funkcjonariusze w kabinie pojazdu znaleźli pustą butelkę po wódce" - przekazali policjanci.

Kierowca cysterny miał ponad 3 promile. 28-latek odpowie przed sądem

Jakby tego było mało, dokumenty pojazdu straciły ważność na początku grudnia ubiegłego roku, dlatego ciężarówka została przekazana osobie upoważnionej, a mężczyzna został zatrzymany i odpowie przed sądem. Za niezatrzymania się do kontroli drogowej 28-latkowi grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Odpowie również za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu, za które może zostać objęty karą więzienia do 2 lat i utratą prawa jazdy do 15 lat.

