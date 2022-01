Kostrzyn. Zakonnica zniechęcała do szczepienia dzieci przeciw COVID-19. Kuria o "prywatnej inicjatywie"

Zobacz wideo "Problem z PiSem polega na tym, że tworzą sobie w głowach równoległe światy, opowiadają o nich w telewizji pisowskiej i zaczynają wierzyć, że to świat rzeczywisty"

Zakonnica podczas mszy dla dzieci w kościele w Kostrzynie (woj. lubuskie) rozdawała ulotkę z apelem dra Roberta Malone. Kim jest mężczyzna? To "guru antyszczepionkowców", któremu za szerzenie dezinformacji zablokowano konto w mediach społecznościowych. Przekazywane przez niego treści nie są bowiem poparte żadnymi dowodami czy badaniami, a on sam choć nie ma wykształcenia medycznego, na ulotce został przedstawiony jako człowiek, który "całą swoją karierę naukową poświęcił opracowaniu szczepionek".

- Przy okazji mszy jedna z sióstr zakonnych rozdała dzieciom kserówki z artykułem. Prosiła, by zapoznali się z nim rodzice. Nasze dziecko przyniosło tę kartkę do domu, a gdy ją otworzyliśmy, to aż nas zamurowało. Na kartce był artykuł z jednej z ogólnopolskich gazet, w którym znajdował się apel do rodziców, aby nie szczepili swoich dzieci przeciwko koronawirusowi - opowiada czytelnik "Gazety Lubuskiej". - Moim zdaniem zakonnica powinna zajmować się nauczaniem o Bogu, a nie rozpowszechniać takie informacje - komentuje jeden z rodziców.

Zakonnica zniechęcała do szczepienia dzieci. Odpowiedź kurii

Jeden z rodziców poinformował o incydencie kurię zielonogórsko-gorzowską. Ta w przesłanej odpowiedzi nawiązała do opinii Zespołu Ekspertów ds. Bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski z 23 grudnia 2020 roku, którego zdaniem rodzice powinni się kierować nade wszystko zdrowiem dzieci, a istotną pomoc w tym rozpoznaniu stanowią kompetentni lekarze, a nie opinia publiczna.

- Podejmowane przez zakonnicę działania antyszczepionkowe są jej prywatną inicjatywą. Nie uzgadniała ich z proboszczem parafii. Proboszcz poinformował mnie, że przeprowadzi na ten temat rozmowę z samą zakonnicą i jej bezpośrednią przełożoną - przekazał ks. Andrzej Sapieha, rzecznik kurii.

