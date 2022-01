"Gazeta Wyborcza": Zatrzymany przez pomyłkę opowiada o torturach. Gdy mdlał, policjanci wycierali krew i polewali go wodą >>>

REKLAMA

45-letni kickbokser Łukasz Rafałko został zatrzymany przez pomyłkę przez poznańskich antyterrorystów w czerwcu 2012 r. Funkcjonariusze ciężko pobili mężczyznę.

W 2019 r. pięciu policjantów zostało skazanych na rok więzienia. Kiedy jeden z ukaranych funkcjonariuszy zaczął mówić bardziej szczegółowo o okolicznościach zdarzenia i wskazać również na winę innego antyterrorysty, który miał być pominięty w sprawie, wyrok został uchylony, a proces toczy się od nowa.

Więcej treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl >>>

Jak podała "Gazeta Wyborcza", podczas rozprawy, która odbyła się w czwartek, Łukasz Rafałko pierwszy raz zeznawał publicznie na temat wydarzeń z 2012 r. Jawność poprzedniego procesu była bowiem wyłączona.

Zobacz wideo Czy komisja senacka ds. Pegasusa ma sens? Kowal: Tak, choćby ze względów dokumentacyjnych

Łukasz Rafałko: Ciągnęli mnie jak psa

Mężczyzna miał być wyciągnięty przez antyterrorystów przez okno, powalony na ziemię, kopany po brzuchu i głowie.

- Nie powiedzieli, dlaczego mnie zatrzymują. Dopiero gdy leżałem na ziemi i byłem kopany, wspominali coś o bójce, w której miałem uczestniczyć. Kazali mi się przyznać. Nie mogłem tego zrobić, bo w żadnej bójce nie uczestniczyłem - mówił Rafałko, cytowany przez "Gazetę Wyborczą".

Mężczyzna wyliczał, że był kilkadziesiąt razy rażony paralizatorem m.in. w nogi, plecy, genitalia, okolice odbytu.

- Do komendy ciągnęli mnie jak psa, bo nie mogłem już chodzić. Zdarłem sobie kolana. Wlekli mnie na górę. Głowę kazali trzymać nisko, a jak podnosiłem, to dostawałem pięścią w twarz. Rzucili mnie pod ścianę, kopali i bili pięściami. Kazali stać pod ścianą tyłem do nich w rozkroku z pochyloną głową. Kopali po jądrach - mówił kickbokser.

Gehenna miała się skończyć, gdy jeden z policjantów zwrócił się do antyterrorystów, by zostawili mężczyznę w spokoju. Rafałkę przewieziono do szpitala, gdzie m.in. zszyto mu głowę. Jak mówił, w związku z rażeniem paralizatorem nie miał czucia w jednej nodze i palcach jednej z rąk. Musiał też korzystać z pomocy psychologa i psychiatry.

"Gazeta Wyborcza": Zatrzymany przez pomyłkę opowiada o torturach. Gdy mdlał, policjanci wycierali krew i polewali go wodą >>>