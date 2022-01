Nowoczesny Szpital Żywiec jest o krok od upadku. Dramatyczna sytuacja finansowa

Zobacz wideo Polski Ład. "W skali miesiąca nie mieszczę się w widełkach. Będę musiała oddać pieniądze?"

Nowoczesny szpital przy ulicy Pola Lisickich 80 w Żywcu (woj. śląskie), który został otwarty raptem półtora roku temu, jest o krok od upadku. Powód? Dramatyczna sytuacja finansowa. - W imieniu mieszkańców Powiatu Żywieckiego, w trosce o zagwarantowanie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańcom Powiatu, zwracamy się z apelem o podjęcie zdecydowanych działań na rzecz poprawy sytuacji finansowej Szpitala Żywiec, a co za tym idzie ratowania służby zdrowia w powiecie żywieckim. Jako placówka służby zdrowia Szpital Żywiec stoi na krawędzi upadku - pisali radni w apelu kierowanym do m.in. ministra zdrowia Adama Niedzielskiego i prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Filipa Nowaka, podaje portal Żywiec nasze miasto.

Jak podkreśliły władze, problemem szpitala są głównie: brak przeliczenia ryczałtu na podstawie faktycznego wykonania oraz brak umów na realizowanie szerszego zakresu świadczeń takich jak np. neurologia czy chirurgia naczyniowa. Zwrócono również uwagę na konsekwencje narzucania konieczności wdrażania ustaw i rozporządzeń związanych z odgórnym kształtowaniem wynagrodzeń w służbie zdrowia bez pełnego ich finansowania.

Zasady finansowania szpitala opierają się na starych wyliczeniach, sprzed nawet sześciu lat. - To sprawiło, że żywiecki szpital ma najgorszy poziom finansowania w całym województwie. Ryczałt w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla tej placówki wynosi nieco ponad 200 złotych. Dla porównania sąsiednie placówki dostają od prawie 100 do nawet 300 złotych więcej - wyjaśniał dziennikarz RMF FM Marcin Buczek.

Nowoczesny Szpital Żywiec. "Budowa i wyposażenie to koszt ok. 220 mln zł"

Stary szpital w Żywcu nie nadawał się nawet do remontu, dlatego w listopadzie 2015 roku rozpoczęły się najbardziej wyczekiwane prace, czyli budowa nowej placówki. Trwały one ponad cztery lata. 21 września 2020 roku odbyło się uroczyste otwarcie szpitala.

"Budowa i wyposażenie szpitala to koszt ok. 220 mln zł, który poniosła firma kanadyjska. W ramach budowy nowego szpitala powiat żywiecki zapłacił ok. 18 mln złotych za odwodnienie działki, budowę i poszerzenie drogi do szpitala, kanalizację oraz zagwarantowanie mediów tj. woda i przyłącze elektryczne" - czytamy na stronie powiatu żywieckiego.

Mimo że warunki w szpitalu oraz sprzęt są na najwyższym poziomie, placówka boryka się z dużymi problemami finansowymi.

- Zarządzający Szpitalem Żywiec, we współdziałaniu z władzami powiatu żywieckiego podejmują ciągłe działania zmierzające do poprawy sytuacji szpitala [...]. Jednak niektóre sprawy wymagają interwencji, pomocy i wsparcia ze strony przedstawicieli najwyższych szczebli władzy. Jeżeli nie zostaną podjęte radykalne kroki dające możliwość wsparcia finansowego naszej placówki, może dojść do stanu skutkującego koniecznością przerwania świadczeń usług medycznych, a w ostatecznym przypadku nawet do zamknięcia działalności Szpitala Żywiec - napisali radni w apelu do ministra zdrowia oraz prezesa NFZ.

