Alerty RCB w czterech województwach. Uwaga na przerwy w dostawie prądu

"Uwaga! Wieczorem, w nocy i jutro silny wiatr (13/14.01). Możliwe utrudnienia komunikacyjne i przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz wolno stojące rzeczy" - tak brzmi komunikat wysyłany przez RCB w wiadomościach SMS w czwartek 13 stycznia.

REKLAMA

Zobacz wideo Aplikacje do sprawdzania pogody

RCB wysłało alerty SMS do mieszkańców na północy kraju

"Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 90 km/h, lokalnie do 100 km/h, z zachodu i północnego zachodu. Najsilniejsze porywy wiatru prognozowane są jutro w pierwszej połowie dnia" - czytamy na stronie IMGW.

Alerty dotyczą mieszkańców czterech województw na północy Polski. Są to:

województwo podlaskie - a dokładniej powiaty: augustowski, białostocki, grajewski, kolneński, łomżyński, moniecki, sejneński, sokólski, suwalski, wysokomazowiecki, zambrowski oraz miasta Białystok, Łomża i Suwałki;

województwo pomorskie - a dokładnie powiaty: lęborski, nowodworski, pucki, słupski, wejherowski oraz miasta Gdańsk, Gdynia, Słupsk i Sopot;

województwo zachodniopomorskie - dokładnie powiaty: białogardzki, gryficki, kamieński, kołobrzeski, koszaliński, sławieński oraz miasta Świnoujście i Koszalin;

województwo warmińsko-mazurskie - wszystkie powiaty.

Zgodnie z zapowiedziami synoptyków, w nocy i w piątek 14 stycznia na obszarze tym może wiać tak silnie, że niewykluczone są przerwy w dostawie prądu. Meteorolodzy apelują, by zabezpieczyć rzeczy na balkonach, tarasach, oknach oraz w okolicach domu, które mogą zostać porwane lub przewrócone przez wiatr.

Rano Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dotyczące gołoledzi w niemal całej Polsce. Podobna pogoda ma mieć miejsce także w piątek. Wówczas meteorolodzy również przewidują silne porywy wiatru oraz marznące opady deszczu. Pogoda ma się uspokoić w sobotę, jednak w niedzielę czeka nas kolejny chłodny i deszczowy dzień. Więcej o prognozie alertów IMGW w artykule poniżej.

Pogoda. Ostrzeżenia IMGW na czwartek 13 stycznia. Żółte alerty