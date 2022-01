Kim jest Dariusz U.? Burmistrz Murowanej Gośliny z 12 zarzutami. Ma trafić do aresztu

"Burmistrz Murowanej Gośliny k. Poznania tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Prokuratura przedstawiła mu w sumie 12 zarzutów, głównie korupcyjnych. Grozi mu do 10 lat więzienia" - taką informację podało w czwartek 13 stycznia Radio ZET.

Kim jest Dariusz U.? Burmistrz Murowanej Gośliny trafi do aresztu

"Z ustaleń postępowania wynika, że burmistrz Murowanej Gośliny Dariusz U. dopuszczał się przestępstw korupcyjnych polegających na przyjmowaniu korzyści majątkowych w zamian za zlecanie usług finansowanych z budżetu gminy. Jak ustalono, w procederze uczestniczyli prywatni przedsiębiorcy. Inne zarzucane mu czyny to przekroczenie uprawnień służbowych, podżeganie do wystawienia poświadczającego nieprawdę dokumentu, naruszenie tajemnicy toczącego się postępowania oraz zatajenie dochodu w składanym oświadczeniu majątkowym" - czytamy w komunikacie CBA. Dariuszowi U. postawiono łącznie 12 zarzutów.

Oprócz burmistrza zatrzymana została jego córka - Aleksandra U.; dwaj przedsiębiorcy - Bogdan D. i Janusz R.; kierowniczka Ośrodka Pomocy Społecznej Monika Sz.; dyrektorka Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Murowana Goślina Małgorzata S.; a także Weronika G., która obecnie pracuje w OPS, a wcześniej była podwładną burmistrza - poinformował "Głos Wielkopolski".

W tym celu przeszukano Urząd Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie, Ośrodek Pomocy Społecznej, Bibliotekę Publiczną oraz jedną ze spółek gminnych, a także miejsca zamieszkania zatrzymanych i miejsca, w których prowadzili oni działalność gospodarczą. Zatrzymanym postawiono prokuratorskie zarzuty. Wobec burmistrza został skierowany wniosek o trzymiesięczny areszt tymczasowy. Dariusz U. miał być nietrzeźwy w chwili zatrzymania, w związku z czym przesłuchano go dopiero w środę w południe - przekazał dziennik.

W sierpniu ubiegłego roku odbyło się referendum w sprawie odwołania Dariusza U. ze stanowiska. Wielu mieszkańców, którzy mieli dość jego skandali, zagłosowało za, ale frekwencja była zbyt niska, wobec czego burmistrz zachował posadę.

12 zarzutów dla burmistrza Murowanej Gośliny. Łapówki, fałszerstwa i najbardziej wpływowa kobieta w regionie

Prokuratura Krajowa ustaliła w śledztwie, że burmistrz w trakcie negocjacji z właścicielem jednej z firm budowlanych - Bogdanem D. - domagał się przekazania mu w formie łapówki 20 proc. wartości kontraktów dotyczących remontów szkoły, biblioteki publicznej, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz świetlicy. Burmistrz przyjął te korzyści - wynika z relacji rzecznika prasowego Prokuratury Krajowej Łukasza Łapczyńskiego dla TVN24.

W toku śledztwa ustalono również, że Dariusz R. miał przyjąć korzyść majątkową od innego przedsiębiorcy - Janusza R. Jego firma miała utwardzić drogę przed domem burmistrza, w zamian za co została wybrana do zbudowania ścieżki pieszo-rowerowej. Ze zgromadzonych dowodów wynika, że w przestępstwie brała udział córka burmistrza - Aleksandra U., która po otrzymaniu pieniędzy, a w zasadzie łapówki, od Dariusza R., przelała je z powrotem na konto jego firmy budowlanej, co miało być rzekomą zapłatą za utwardzenie drogi - przekazała Prokuratura Krajowa.

Inny zarzut dotyczy konkursu SMS-owego. Plebiscyt "Głosu Wielkopolski", w którym czytelnicy typowali "100 wpływowych kobiet Wielkopolski". Wygrała przewodnicząca gminy żydowskiej, a zarazem pełnomocniczka burmistrza, Alicja Bromberger-Kobus. W zwycięstwie miał jej pomóc Dariusz U., który osobiście wysyłał SMS-y premium ze służbowego telefonu i zlecał ich wysyłanie podwładnym. Gminę kosztowało to 8 tys. złotych. Podwładni mieli ponadto płacić burmistrzowi określony procent za przyznane im nagrody.

Zgodnie z komunikatem prokuratury, Dariusz U. miał też polecić poświadczenie nieprawdy w dokumencie wystawionym dla zatrudnionej w gminie Weroniki G., dzięki czemu mogła wprowadzić w błąd bank przy uzyskiwaniu kredytu. Burmistrz miał ponadto podjąć nielegalne działania m.in. w celu wygrania przez nią konkursu na zatrudnienie w Ośrodku Pomocy Społecznej poprzez przekazanie jej pytań konkursowych i odpowiedzi. Onet podaje, że kobieta była w bliskiej relacji z Dariuszem U., o czym ma świadczyć filmik z początku 2020 r., na którym widać, jak całuje się z burmistrzem.

Dariusz U. miał też naruszyć tajemnicę toczącego się, niejawnego postępowania karnego - ujawniając informacje m.in. w mediach społecznościowych. Zarzuca mu się także złożenie nieprawdziwego oświadczenia majątkowego za 2020 r., kiedy to miał zataić, że uzyskiwał miesięcznie 13 tys. zł z firmy ochroniarskiej, którą wcześniej prowadził.