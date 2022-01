Sprawę molestowania seksualnego 12-letniej Kingi we wrześniu opisał Michał Janczura w reportażu "Dziewczynka, która prosiła o pomoc" (autor zmienił wówczas imię bohaterki reportażu, by chronić jej tożsamość). Dziewczynka zdecydowała się zgłosić, że jest molestowana przez ojczyma oraz przyjaciela rodziny. O sprawie wiedziała szkoła, sąd, opieka społeczna, rodzina, policja i prokuratura. Mimo to dziewczynka nie została odizolowana od ojczyma, nie zapewniono jej bezpieczeństwa.

Samobójstwo 12-letniej Kingi z Dąbrowy Tarnowskiej. "To się nie miało prawa wydarzyć!"

O molestowaniu seksualnym przez ojczyma i przyjaciela rodziny, 12-letnia Kinga zdecydowała się opowiedzieć latem 2021 roku nauczycielce oraz cioci. Wówczas szkoła zawiadomiła o tym prokuraturę, a ciotka próbowała zostać rodziną zastępczą nastolatki.

Sąd w Środzie Śląskiej, gdzie mieszkała ciotka dziewczynki, odesłał sprawę do Dąbrowy Tarnowskiej, gdzie mieszkała Kinga i jej rodzina. Kiedy sprawa trafiła do sądu w Dąbrowie, matka Kingi broniła partnera, a gdy dowiedziała się, że sprawę bada prokuratura, kazała dziecku, które przebywało u ciotki, wrócić do domu.

"Straciłam nadzieję, że będzie lepiej i to, że ktoś próbuje mnie przekonać, że będzie. I tak wiem, że nie będzie" - napisała jesienią do ciotki Kinga. 12-latka mieszkała z ojczymem, który miał wykorzystywać ją seksualnie przez kilka miesięcy, aż do jej samobójstwa.

"To się nie miało prawa wydarzyć!! Kinga, o której pisałem kilka miesięcy temu odebrała sobie życie! To ona została sama, gdy opowiedziała o molestowaniu. Miała 12 lat! Od miesięcy 'wołała' pomóżcie mi!" - napisał 5 stycznia na Twitterze Michał Janczura - autor reportażu o Kindze.

Rzecznik sądu w Tarnowie: Nie było uchybień, nie można zarzucić sądowi niewłaściwego procedowania

- Jeśli chodzi o postępowanie przed sądem rodzinnym w Dąbrowie Tarnowskiej, to w przedstawionym sprawozdaniu sędzia wizytator stwierdził, że nie miały miejsca uchybienia przepisom regulującym postępowanie w tego rodzaju sprawach. Stwierdził też, że w tej sprawie nie można zarzucić sądowi niewłaściwego procedowania - przekazał PAP, co cytuje Wirtualna Polska, rzecznik Sądu Okręgowego w Tarnowie Tomasz Kozioł.

Posłowie obradują nad całkowitym zakazem aborcji. W całym kraju protesty [ZDJĘCIA]

Kontrola pracy kuratora sądowego również okazała się prawidłowa. Postępowanie w sprawie zachowań na szkodę 12-latki prowadzi prokuratura, która wyjaśni także okoliczności śmierci dziewczynki. Sprawą Kingi i jej samobójstwa zajęła się również Prokuratura Krajowa.

Przewodniczący Komisji ds. Pedofilii o śmierci 12-latki: Wyć się chce

Potrzebujesz pomocy?

116 111 - telefon wsparcia dla dzieci i młodzieży działający całą dobę, 7 dni w tygodniu

Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.

Pamiętaj, jeżeli Ty lub bliska Ci osoba padła ofiarą przemocy seksualnej pomoc możesz uzyskać, dzwoniąc na Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" - 801 120 002 lub pod numer 112. Więcej informacji >>>