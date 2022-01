Pedofilia w Kościele. Kuria chciała sprawdzić orientację pokrzywdzonego. Jest stanowisko komisji

Po raz pierwszy historię tę opisali dziennikarze portalu Onet.pl. W czerwcu 2021 roku Janusz Szymik pozwał diecezję bielsko-żywiecką do sądu cywilnego i domaga się zadośćuczynienia na kwotę trzech milionów złotych za to, że mając 12 lat, był molestowany przez księdza. W styczniu Onet.pl napisał o odpowiedzi kurii na pozew. Pełnomocniczka biskupa Romana Pindela domaga się dopuszczenia do oceny sądu "dowodu z opinii biegłego seksuologa na okoliczność ustalenia preferencji seksualnych powoda, w tym w szczególności ustalenia orientacji seksualnej powoda" oraz czy relacja z księdzem W. nie była "dla niego źródłem satysfakcji".

Komisja ds. pedofilii interweniuje w sprawie Janusza Szymika

Materiał Onetu był szeroko komentowany w mediach. Do sytuacji tej odniosła się także komisja ds. pedofilii, która wydała specjalne oświadczenie. "Cytowane w mediach fragmenty odpowiedzi pełnomocnik kurii bielsko-żywieckiej na pozew o odszkodowanie dla osoby skrzywdzonej przez duchownego budzą zaniepokojenie Państwowej Komisji" - napisano we wstępie komunikatu.

Komisja pisze również, że sposób działania i użyte przez pełnomocniczkę biskupa sformułowania mogą być "szkodliwe społecznie, biorąc pod uwagę poważne konsekwencje każdego przestępstwa wykorzystania seksualnego osoby małoletniej". "Są też sprzeczne z obowiązującą wiedzą kliniczną. Dodatkowo zdają się nie uwzględniać faktu, że sprawca został uznany przez władze kościelne winnym wykorzystania seksualnego dziecka" - czytamy dalej w oświadczeniu.

"Kobieta powinna mieć wybór". Manifestacje po śmierci Izy. W sobotę kolejne [ZDJĘCIA]

Państwowa komisja ds. pedofilii zwróciła się również do dziekana Okręgowej Izby Adwokackiej w Bielsku-Białej z prośbą o zbadanie tej sprawy we właściwym trybie. Dotyczy to podejrzenia, czy pełnomocniczka będąca członkiem Izby nie naruszyła etycznych zasad wykonywania zawodu adwokata.

"'Adwokat powinien zwracać uwagę na to, by jego wystąpienia [...] nie naruszały godności osób biorących udział w sprawie' Par.28 Kod. Etyki Adwokackiej. Po tekście red. Szymona Piegzy państwowa komisja kieruje wystąpienie do Izby Adwokackiej w sprawie słów pełnomocnik kurii" - poinformował na Twitterze przewodniczący państwowej komisji ds. pedofilii, Błażej Kmieciak.