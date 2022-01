Pogoda. Ostrzeżenia IMGW na czwartek 13 stycznia. Żółte alerty w niemal całej Polsce

Aktualne ostrzeżenia meteorologiczne można śledzić na stronie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W czwartek 13 stycznia wydano dwa alerty, które obejmują niemal wszystkie województwa w Polsce.

"Niestety pochmurna i wietrzna pogoda przez cały dzień będzie niekorzystnie oddziaływać na organizm człowieka. Przed wyjściem z domu należy zaopatrzyć się w odzież o zwiększonej termoizolacyjności i wiatroszczelności" - dodaje IMGW na Twitterze.

Ostrzeżenia IMGW na czwartek 13 stycznia - na północy silny wiatr

Od godziny 10 do godziny 21 w województwach zachodniopomorskim i pomorskim obowiązuje alert pierwszego stopnia dotyczący silnych porywów wiatru. Zgodnie z opisem, na wybrzeżu może wiać średnio do 45 kilometrów na godzinę i w porywach do 85 kilometrów na godzinę. Ostrzeżenia dotyczą powiatów: kołobrzeskiego, koszalińskiego i sławieńskiego na Pomorzu Zachodnim oraz powiatów słupskiego, lęborskiego, wejherowskiego, puckiego, gdańskiego i nowodworskiego oraz miast - Słupska, Gdyni, Sopotu i Gdańska na Pomorzu.

Z prognozy zagrożeń wynika, że na tym obszarze alert dotyczący silnego wiatru może zostać podniesiony do drugiego stopnia.

Pogoda na czwartek. Alerty dotyczą też gołoledzi

IMGW ostrzega też przed opadami marznącymi, które zostały wydane w województwach:

warmińsko-mazurskim, lubuskim - do godziny 9;

podlaskim, mazowieckim, łódzkim, wielkopolskim, dolnośląskim - do godziny 10;

opolskim, śląskim, małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim i lubelskim - do godziny 12-13;

W tych godzinach należy się spodziewać mżawek i słabych opadów deszczu, które ze względu na niską temperaturę przy gruncie będą marznąć na drogach i chodnikach. Szczególną ostrożność powinni więc zachować wszyscy uczestnicy ruchu drogowego - zarówno kierowcy, jak i piesi.

Z prognozy zagrożeń wynika, że w piątek czeka nas podobna sytuacja - czyli silny wiatr oraz opady marznące. Na sobotę synoptycy nie przewidzieli na razie żadnych ostrzeżeń. Alerty mogą zostać wydane ponownie w niedzielę we wszystkich województwach - poza południowymi regionami. Mają one dotyczyć ponownie silnego wiatru i gołoledzi.

